開議前北市府會互槓！殷瑋向民進黨嗆聲　陳怡君怒轟「發言失格」

▲蔣萬安出席台北市議會國民黨團「府會共識營」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市長蔣萬安於12日議會開議前夕，與國民黨團於9日召開「府會共識營」，讓民進黨台北市議員陳怡君批評，蔣萬安是在抱火取暖，而台北市政府發言人殷瑋則拿行政立法協調會報來反擊，認為民進黨只跟同黨黨團開會，雙方從9日一路隔空吵到10日中午，陳怡君更批評殷瑋的發言失職。

蔣萬安9日下午2時抵達台北市議會，並在1樓交誼廳與國民黨團進行「府會共識營」，只見2名副市長、局處首長全部到齊。台北市議會今年共有61席次，扣掉當選立委的王鴻薇後總計60席次，其中有30人為國民黨籍，當天有20名藍營議員到場參與共識營，北市府則針對4項重大法案進行說明。

▲台北市議員陳怡君。（資料圖／記者李毓康攝）

面對國民黨自家人舉辦共識營，民進黨台北市議員陳怡君9日批評，蔣萬安一出道就含著金湯匙當立委選市長，如果不敢跟在野議員溝通，又何來有共識？這樣的府會共識營，很顯然是蔣萬安在抱火取暖，吹哨壯膽、私相授受，並且不尊重其他黨派的聲音，是非常缺乏民主常識的錯誤示範。

民眾黨台北市議員陳宥丞也認為，「到底是國民黨還是府會共識營？」為何其他黨派沒有相同規格安排，若是「政黨共識營」的話，假日佔用市府人力資源也不妥，且有很多今年應該辦理的都不在上面，「我認為應該說這是『國民黨共識營』，不能叫做府會共識營。」

而台北市政府發言人殷瑋則於9日晚間以文字方式回擊，議員們的指教如果有道理，似乎應該說給在中央執政的民進黨政府聽，民進黨取得中央執政權後，行政部門會召開所謂「行政立法政策協調會報」，只跟民進黨立院黨團開會，以2016年5月30日的第二次會報為例，會中「達成」了4大類21項優先法案，還同意將「兩岸協議監督條例」列為優先法案。

▲台北市政府發言人殷瑋。（圖／台北市政府提供）

殷瑋提及，議員指教若合情理之處，一定都會虛心接受，不知道議員會不會覺得民進黨中央執政後的「行政立法政策協調會報」，是可笑、抱火取暖、私相授受、缺乏民主常識、錯誤示範；此次共識營是由國民黨團書記長秦慧珠提議舉辦，若議會其他黨團願意提議舉辦，市府也會把握向議員說明政策的機會，向議員請益。

面對殷瑋火藥味濃厚的文字回應，陳怡君10日再透過影片方式隔空嗆聲，一位稱職的發言人是要能正確轉達市長以及市政府意見，而非在這些意見當中加入個人情緒發言，「我想這樣發言是相當失職且失格，不適合在北市府擔任發言人。」發言人是要能夠溝通市府跟府會關係，而非加速雙方關係惡化，「請殷瑋先搞清楚，你是發言人而不是鷹犬。」

只見被批評是鷹犬，殷瑋10日與蔣萬安視察信義線東延段工程進度時回應，希望基於理性立場對政策進行說明、對議員指教進行交流，發言過程中不知道哪裡帶有個人情緒或個人意見，如果有哪些地方做得不夠，可請議員指證，但若在沒有具體指證情況底下，說他個人是鷹犬，無法在理性基礎上直接接受。