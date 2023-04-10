港湖立委激戰　他曝賴清德選總統第一道難題是「這人」

▲吳欣岱挑戰港湖區現任民進黨立委高嘉瑜，引發外界關注。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣基進北市黨部主委吳欣岱8日成立內湖服務處，不少綠營大咖都到場支持。對此，國民黨青年部前主任陳冠安10日表示，反觀民進黨現任立委高嘉瑜，幾乎無人聲援，他直言，副總統賴清德與高嘉瑜關係不錯，要挺中間路線的高嘉瑜還是深綠路線的吳欣岱，就是即將在後天正式成為民進黨2024總統參選人的賴清德，要面對的第一道難關。

吳欣岱成立內湖服務處，前衛福部長陳時中、前立委姚文智、前內政部長徐國勇都到場祝賀。對此，陳冠安表示，陳時中雖沒有明確表態支持吳欣岱，但對同黨高嘉瑜未表支持已是耐人尋味，而姚文智和徐國勇更是直接表明支持吳欣岱；而其他綠營KOL，包括王浩宇、史書華等，以及一眾側翼粉專，也都表明對吳欣岱的支持，反觀高嘉瑜，幾乎無人聲援，只薄弱地喊出願意和吳欣岱進行初選的承諾。

陳冠安指出，決定綠營在港湖是否能整合的決定權，還是在綠營新共主賴清德的手上，以目前賴定於一尊的優勢，應付全國或許有些吃力，但處理一席，還是游刃有餘，但對賴清德來說，處理高嘉瑜與吳欣岱，並非只是一席立委這麼簡單，更深層來說，其實是選擇中間路線的高嘉瑜，還是選擇深綠路線的吳欣岱。

陳冠安提到，賴清德與高嘉瑜關係相當不錯，因2019年賴清德挑戰總統蔡英文時，高嘉瑜是少數力挺賴的人。他表示，倘若賴清德選擇出手相助，協調港湖進行初選，符合情理，同時也能避免激進側翼搶奪話語權，影響賴爭取中間選民；但另一方面，幫助高嘉瑜，卻也可能讓泛綠激進派的仇恨轉嫁到賴清德自身，尤其賴清德在2019年公然指證蔡英文網軍的事件，以及南投補選後定調正規軍打選戰，唾棄側翼的做法，至今其實都讓部分綠營「義勇軍」有所感冒，只是礙於定於一尊的優勢，不好發難。

陳冠安強調，即將在後天正式成為民進黨2024總統參選人的賴清德，要面對的第一道難關，就叫高嘉瑜，至於如何處理，將透露賴清德的選戰總體策略，也會成為衡量賴清德政治實力的指標。