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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓋捷運、協調「芯費」哪個難？　蔣萬安大笑未答⋯徐巧芯站旁喊這句

記者袁茵／台北報導

國民黨立委初選「芯費大戰」競爭激烈，台北市長蔣萬安介入協調，8、9日分別與市議員徐巧芯、立委費鴻泰見面。蔣萬安10日出席市政行程，與徐巧芯同框，被問到捷運工程、協調「芯費」哪個比較難？蔣萬安並未正面回應，僅不斷說明捷運工程建設；反倒是徐巧芯直言「比做捷運簡單」。

▲▼台北市長蔣萬安視察信義線東延段工程進度，與台北市議員徐巧芯同框。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安視察信義線東延段工程進度，與台北市議員徐巧芯同框。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安10日上午視察信義線東延段工程進度，該選區的台北市議長戴錫欽、議員徐巧芯等人也一同到場，該段為接續信義線象山站尾軌向東延伸，延至信義路六段至福德街廣慈博愛園區前，全長約1.4公里，開挖深度約地下10層樓，由於路線延伸至緊鄰台北盆地邊緣丘陵四獸山山麓，地質條件複雜，從淺層泥沼軟弱黏土到深層超硬岩盤，堪稱「史上最難捷運工程」。

蔣萬安於會後受訪時，徐巧芯也站在一旁陪同，被問到是捷運工程比較困難，還是關心「芯費」比較難？蔣萬安先是哈哈大笑，但未正面回應，僅說該東延段是史上最難的工程，施工團隊遭遇各種狀況，包括淺層軟糯泥土、深層超硬岩盤等，「如何克服困難，讓工程能夠順利、加速完工是共同努力的目標。」

媒體追問，以捷運工程舉例的話，協調「芯費」是不是也要軟硬兼施？站在一旁的徐巧芯直言「很簡單好不好！比做捷運簡單多了！」而蔣萬安則笑稱，非常高興得到各界協助，讓捷運工程能不斷克服各項困難，大家可看見工程人員很辛苦，卻也一一克服困難，「捷運完工就在不遠的前方，我們一起努力。」

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