與費鴻泰關係「沒蓋捷運難度高」　徐巧芯：站在深處仍能看見光亮

▲台北市長蔣萬安視察信義線東延段工程進度，與台北市議員徐巧芯同框。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委初選「芯費大戰」競爭激烈，台北市長蔣萬安介入協調，8、9日分別與市議員徐巧芯、立委費鴻泰見面。被問到歷經協調後有無看到「一線曙光」？徐巧芯10日以捷運工程為比喻，認為站在滿深的地方仍能看見光亮，跟「芯費」情形蠻像的，但「我跟費鴻泰的關係，沒有做捷運困難度這麼高。」

蔣萬安10日上午視察信義線東延段工程進度，台北市議長戴錫欽、議員徐巧芯等人也到場，該段為接續信義線象山站尾軌向東延伸，延至信義路六段至福德街廣慈博愛園區前，全長約1.4公里，開挖深度約地下10層樓，碰到從淺層泥沼軟弱黏土到深層超硬岩盤問題，堪稱「史上最難捷運工程」；但蔣萬安被問到蓋捷運和協調「芯費」哪個比較難時，並未正面回應。

蔣萬安受訪結束後，換徐巧芯接受媒體訪問。針對經過蔣萬安協調後，目前「芯費之爭」有沒有看到一線曙光？徐巧芯表示，其實一直都很亮，沒有看到黑暗，就像今天視察捷運東延線，儘管站在滿深的地方，但還是可看到光亮，「基本上跟我們情形蠻像的。」

徐巧芯指出，自己跟費鴻泰的關係，絕對不會比蓋捷運還難，東延線面臨泥土太爛、岩盤太堅硬問題，難怪要做這麼久，過去也替居民提出很多反映，「我跟費鴻泰的關係，當然沒有做捷運困難度這麼高，因為我們同樣的信念都是國民黨2024重返執政、下架民進黨」。

至於是否擔心今天與蔣萬安同框，凸顯出蔣萬安支持哪一邊？徐巧芯說，蔣萬安一直非常支持年輕世代從政，相信對方不會有選邊站動作，但對於年輕世代的參政，一定是相當支持和肯定。