大巨蛋鋪草皮遭疑「撲下去就內傷」！　鄉民反酸：一群鍵盤專家

▲大巨蛋已經開始鋪設人工草皮。（圖／翻攝自Facebook／李四川Hammer Lee）

記者朱祖儀／綜合報導

台北市長蔣萬安力拚大巨蛋在年底試營運，副市長李四川也不定時分享最新施工進度。近日大巨蛋已經開始鋪設人工草皮，但照片曝光後引發兩派網友論戰，有人認為「這個撲下去會內傷吧」，但也有網友反酸「還沒做完吧，一群鍵盤專家」。針對爭議，李四川也有出面回應。

李四川9日在臉書分享大巨蛋施工的照片，透露目前已經開始鋪設草皮，「大巨蛋又向年底營運邁前一步」。從照片中也看到，數名工人合力拉起一大片草皮，準備鋪設在大巨蛋的水泥地上。照片曝光後隨即被分享到PTT，但有網友質疑，「看來就真的是草『皮』…薄薄一層底下直接是水泥地面，跟天母那種底層用PU顆粒鋪成的厚厚土層不一樣。希望打完一季選手的膝蓋沒事啊」。

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▲有網友質疑，人工草皮太薄會害球員受傷。（圖／翻攝自Facebook／李四川Hammer Lee）

不少人看到文章後，也說「這巨蛋打棒球？嫌球員傷不夠？」「這是棒球場，不是展覽館欸」、「我是不懂，但直觀來說，這跟直接摔在水泥地上有什麼差別」、「施工單位可能覺得草皮鋪上去就能打球了吧」、「完蛋了，藍白產物」、「看到就覺得好痛」。

但也有人反駁，「最底層吸震，墊底用的」、「搞不好在做前置工程而已」、「室內工法本來就不同，都找日本人來施工了」、「室內球場很難用天然草皮吧」、「一群鍵盤專家」、「（草皮）本來就鋪在水泥地上，不知道為啥會有人大驚小怪，草皮品質跟鋪設工法才是重點不是嗎？」「我想有點常識的人就不要亂帶風向了」。

▲李四川表示，草皮做完後還會再填沙。（圖／記者袁茵攝）

針對網友質疑，李四川9日出面回應，草皮做完之後還會再填上4公分的沙，「這也是從日本進口，原則上會按照日本的巨蛋標準施工」。他也提到，預定施工要到5月中旬才會把地板狀況完成，按照目前的進度，大概可在4月底完工、5月初申請使用執照，希望7月底前能拿到使用執照，年底舉行棒球賽事。

李四川也在臉書強調，大巨蛋草皮施工與日本名古屋巨蛋及大阪京瓷巨蛋一樣，並由日本派專業技師來台指導鋪設，施工方式是直接將草皮鋪設於混凝土地坪上，再於草皮上鋪設細沙及橡膠粒。此產品經使用多年，其耐久及穩定性、衝擊吸收性、彈跳性等均可符合國際棒球比賽要求，施工團隊也會加強注意及品質管控，以確保球員的安全。