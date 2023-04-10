　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大巨蛋鋪草皮遭疑「撲下去就內傷」！　鄉民反酸：一群鍵盤專家

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／李四川Hammer Lee）

▲大巨蛋已經開始鋪設人工草皮。（圖／翻攝自Facebook／李四川Hammer Lee）

記者朱祖儀／綜合報導

台北市長蔣萬安力拚大巨蛋在年底試營運，副市長李四川也不定時分享最新施工進度。近日大巨蛋已經開始鋪設人工草皮，但照片曝光後引發兩派網友論戰，有人認為「這個撲下去會內傷吧」，但也有網友反酸「還沒做完吧，一群鍵盤專家」。針對爭議，李四川也有出面回應。

李四川9日在臉書分享大巨蛋施工的照片，透露目前已經開始鋪設草皮，「大巨蛋又向年底營運邁前一步」。從照片中也看到，數名工人合力拉起一大片草皮，準備鋪設在大巨蛋的水泥地上。照片曝光後隨即被分享到PTT，但有網友質疑，「看來就真的是草『皮』…薄薄一層底下直接是水泥地面，跟天母那種底層用PU顆粒鋪成的厚厚土層不一樣。希望打完一季選手的膝蓋沒事啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／李四川Hammer Lee）

▲有網友質疑，人工草皮太薄會害球員受傷。（圖／翻攝自Facebook／李四川Hammer Lee）

不少人看到文章後，也說「這巨蛋打棒球？嫌球員傷不夠？」「這是棒球場，不是展覽館欸」、「我是不懂，但直觀來說，這跟直接摔在水泥地上有什麼差別」、「施工單位可能覺得草皮鋪上去就能打球了吧」、「完蛋了，藍白產物」、「看到就覺得好痛」。

但也有人反駁，「最底層吸震，墊底用的」、「搞不好在做前置工程而已」、「室內工法本來就不同，都找日本人來施工了」、「室內球場很難用天然草皮吧」、「一群鍵盤專家」、「（草皮）本來就鋪在水泥地上，不知道為啥會有人大驚小怪，草皮品質跟鋪設工法才是重點不是嗎？」「我想有點常識的人就不要亂帶風向了」。

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）

▲李四川表示，草皮做完後還會再填沙。（圖／記者袁茵攝）

針對網友質疑，李四川9日出面回應，草皮做完之後還會再填上4公分的沙，「這也是從日本進口，原則上會按照日本的巨蛋標準施工」。他也提到，預定施工要到5月中旬才會把地板狀況完成，按照目前的進度，大概可在4月底完工、5月初申請使用執照，希望7月底前能拿到使用執照，年底舉行棒球賽事。

李四川也在臉書強調，大巨蛋草皮施工與日本名古屋巨蛋及大阪京瓷巨蛋一樣，並由日本派專業技師來台指導鋪設，施工方式是直接將草皮鋪設於混凝土地坪上，再於草皮上鋪設細沙及橡膠粒。此產品經使用多年，其耐久及穩定性、衝擊吸收性、彈跳性等均可符合國際棒球比賽要求，施工團隊也會加強注意及品質管控，以確保球員的安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
林靖恩早就求嫁李坤城！他答應律師1要求…嚇了林父一跳
獨／李坤城年輕照曝！　抱兒輕輕哄睡
「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑迎娶　一字排開超震撼
星巴克今11點起　快閃買一送一！現場賺特大杯
獨／李坤城癌逝「林靖恩都在旁」　兒子說話了
獨／李坤城「不辦告別式」原因曝光　親吐最後遺願

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

李多慧穿「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　竟撞臉高虹安！30秒影片曝

「下半月財運大旺」TOP4生肖！命理師：賺錢的好時機

12星座周運出爐！巨蟹整體運勢最好、射手天蠍愛情運旺盛

23:57「衝ATM卡位」領6千！他見眼前一幕爆尷尬：原來小丑是我

「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑組迎娶車隊　一字排開超震撼

捐血樣本「做新冠抗體監視」爆個資爭議！指揮中心回應

ATM領6千今開跑！實際操作1分鐘內完成　他曝老人家「這裡」卡關

一個人吃飯「遇1狀況」超尷尬！她曝類似經驗：默默收光了

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

國1湖口段砂石車追撞　小客車慘被壓扁成廢鐵

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

李多慧穿「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　竟撞臉高虹安！30秒影片曝

「下半月財運大旺」TOP4生肖！命理師：賺錢的好時機

12星座周運出爐！巨蟹整體運勢最好、射手天蠍愛情運旺盛

23:57「衝ATM卡位」領6千！他見眼前一幕爆尷尬：原來小丑是我

「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑組迎娶車隊　一字排開超震撼

捐血樣本「做新冠抗體監視」爆個資爭議！指揮中心回應

ATM領6千今開跑！實際操作1分鐘內完成　他曝老人家「這裡」卡關

一個人吃飯「遇1狀況」超尷尬！她曝類似經驗：默默收光了

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

曾直播爆哭…陳零九分手2月突脫口「每天離死亡更近」！　首揭內心糾結

花蓮男遭攔查「侵占租賃車」　搜出改造手槍+安毒！

台灣Opel「新休旅GrandLand」確定4／18上市　預料搭1.2渦輪動力

「港灣1號院」坐落愛河灣　山河海景俯拾即是

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

免費騎Gogoro！住飯店「每人只要1190元」　再送早餐吃到爽

與費鴻泰關係「沒蓋捷運難度高」　徐巧芯：站在深處仍能看見光亮

獨／給成年後的《心肝寶貝》！李坤城兒ChatGPT歌詞曝...愛永不褪色

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

【廣編】B.zero1全新經典　以「鑲嵌波型鑽石」重新詮釋永恆經典

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

生活熱門新聞

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

最美女警「脫下警服了」！新身分曝光

爺孫戀李坤城大腸癌病逝　醫曝7徵兆

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

2波變天轉雨　「最新成颱機率」路徑大迴轉

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

花蓮連4聲巨響「感覺距離超近」　在地人嚇壞：以為氣爆

快訊／新北三峽發生規模3.4地震

飛日本來回200元！虎航特賣10點開跑

男生狂換姿勢更持久？　最美博士解答了

9年前麥當勞菜單曝！老客淚：回不去了

更多熱門

相關新聞

蔣與藍議員辦共識營　綠白批抱火取暖

蔣與藍議員辦共識營　綠白批抱火取暖

台北市議會將於4月12日開議，國民黨籍台北市長蔣萬安預計13、14日首度到議會備詢，但在開議前夕與議會國民黨團召開「府會共識營」，整場活動進行超過3小時。面對國民黨自家人辦共識營，民進黨台北市議員陳怡君批評，顯然蔣萬安在抱火取暖、不尊重其他黨派聲音；民眾黨台北市議員陳宥丞也說，這應該叫「國民黨共識營」。

大巨蛋水泥地貼草皮釀傷？李四川這樣說

大巨蛋水泥地貼草皮釀傷？李四川這樣說

與費見面也有痛苦選擇？蔣萬安大笑

與費見面也有痛苦選擇？蔣萬安大笑

傳陸擬再送貓熊　林奕華：沒討論

傳陸擬再送貓熊　林奕華：沒討論

北捷寵物專車登場　42隻犬貓開心搭車

北捷寵物專車登場　42隻犬貓開心搭車

關鍵字：

大巨蛋李四川草皮蔣萬安受傷

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

眼球中央電視台宣布停更！視網膜證實2原因收台

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

40歲誰拿不出1000萬？鄉民一面倒噓爆

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面