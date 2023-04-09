鄭麗文挺費鴻泰「初選看很痛苦」　徐巧芯笑：我的支持者很快樂

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立委鄭麗文今（9）日陪立委費鴻泰前往永春市場掃街拜票，過程中鄭麗文反酸徐巧芯，看到初選變成這樣心裡很痛苦。徐巧芯下午對此回應，「他們很痛苦但我很快樂」，並稱支持徐巧芯的選民一點都不痛苦，反而都很快樂跟開心，「不知道為什麼支持費鴻泰的人都比較痛苦」。

被問到前台北市長郝龍斌說費芯兩人是很痛苦的抉擇，但最後決定支持費鴻泰，可卻被徐巧芯大酸，郝支持費是很痛苦的。對此提問，鄭麗文上午陪同費鴻泰掃街時受訪代答，大家是因為看到費的初選選成這樣所以心裡很痛苦；為了不讓大家看到國民黨不團結的一面，自己相信所有人都希望這場初選能趕快完成，趕快順利結束。

對此，徐巧芯下午於台北市議會受訪時指出，相信支持自己的人都是快樂跟支持，不需要任何痛苦決定，希望大家都是歡樂，那天前總統馬英九回國接機時，許多年輕議員包括鍾沛君、張斯綱、葉元之都有來，而嗆獨派說要接機根本不敢來，因此這就是代表年輕人會用年輕人的方式去表達，跟傳統作法很不一樣。

徐巧芯也說，他們（鄭麗文、費鴻泰）很痛苦，「但我很快樂！」支持徐巧芯的民眾都很歡樂，希望他們能夠開心起來，就像是徐巧芯的支持者一樣，所有人都是笑呵呵跟戰力滿點，這就年輕世代的活力