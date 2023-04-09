中共環台軍演　美國喊話勿改變現狀

▲解放軍再次舉行軍演擾台。（圖為先前東部軍演情況／CFP）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國今天呼籲中國在台灣周邊進行軍事演習時展現「克制」，並強調華府已準備好履行其在亞洲的安全承諾。

法新社報導，一名國務院發言人表示，「我們與中國的溝通管道一直保持暢通，也一直敦促（北京）保持克制，不要改變現狀。」

該名發言人說，「針對在該地區擁有足夠資源和能力來確保和平與穩定，並履行我們的國家安全承諾，我們感到相當自在且自信。」他還說，美國正密切關注中方行動。

他強調，「正如我們先前所說，北京沒有理由將這種過境——蔡總統的過境完全符合美國長期以來的做法和政策——變成一件截然不同的事，或將這當作過度反應的藉口。」

總統蔡英文甫結束為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，並利用過境機會於5日在加州會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。中國隨即宣布自8日起在福州、平潭海域實彈射擊，並進行東部戰區連續3天環台軍演。

國防部表示，中共今天編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，迄下午4時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。

國防部指出，中共東部戰區宣布在台灣周邊軍演，對此國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。