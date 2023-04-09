校車女司機教訓「惡作劇屁孩」慘失業　民眾反挺狂捐300萬

圖文／CTWANT

美國俄亥俄州一名校車的女司機日前大聲喝斥學生，因為她認為對方故意噴香水，以此來引發她的哮喘，事後她也為此道歉並辭去工作。不過許多民眾力挺她，甚至捐款聲援，目前捐款金額已經接近10萬美元（約304萬元台幣）。

▲俄亥俄州一名校車的女司機大聲喝斥學生。（圖／翻攝gshift4 TikTok）



綜合外媒報導，女司機米勒（Jackie Miller）已經開了15年的校車，日前學生惡作劇，故意噴想水想引發她的哮喘，讓她氣得大聲痛罵，並威脅對方會出腳給他們好看；事後米勒也為此道歉並辭職，不過她強調不會收回自己對學生的指責，指出自己所傳達的確實就是公車司機們真實的處境，「我們就是這麼不受到尊重」。

消息曝光後，不少民眾紛紛捐款聲援米勒，同時也發起募款，幫米勒籌措退休後的錢，捐款目標是12萬美元（約365萬元台幣），目前已經接近10萬美元（約304萬元台幣）；發起募款的民眾指出，校車司機薪水太低且不被重視，如今還要面臨學生惡搞，但多數司機都怕丟了工作而不敢訓斥學生。

對此，米勒非常感謝大家的幫助，「我無法用言語表達對這些支持者的感激之情，這讓我對人性恢復了信心，證明這個世界不是只有壞人，真的是有好人存在的。」

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