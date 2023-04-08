　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究指出：氣候暖化大聯盟每年「多敲50支全壘打」　

▲▼ 洋基大物新人多明格茲（Jasson Dominguez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲氣候暖化讓大聯盟每年「多敲50支全壘打」　。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

一項新研究發現，氣候變遷會讓美國職棒大聯盟MLB的巨砲打擊能力更強大，MLB每年因此多了50發全壘打。

今天發行的美國氣象學會公報（Bulletin of the American Meteorological Society）刊載達特茅斯學院（Dartmouth College）科學家統計分析顯示，經對10萬場MLB比賽、過去幾年逾20萬顆場上飛球，以及天氣狀況、球場和其他因素進行分析後，得出更稀薄的空氣對2010年以來全壘打激增情況有一點貢獻的結論。

美聯社報導，研究共同作者、達特茅斯學院氣候科學家曼金（Justin Mankin）指出：「全球暖化給大聯盟榨出全壘打。」

而它的原理屬於基礎物理學。

當溫度升高時，空氣分子運動速度會加快而且彼此遠離，空氣密度也隨之減小。從球棒擊出的球在較稀薄空氣中會因為球的阻力較小而飛得更遠。

沒有參與上述研究的伊利諾大學（University of Illinois）物理學家奈森（Alan Nathan）說，只要稍稍助一臂之力就形成全壘打和高飛球接殺的差別。

一群科學家就全壘打數增加一事向MLB諮詢，奈森是其中之一。他根據彈道學和空氣密度隨溫度變化等已知物理學進行簡單計算後，得出了跟達特茅斯學院研究人員相同結論。

奈森和達特茅斯學院團隊發現，空氣每上升攝氏1度，擊出全壘打的機會就提高1.8%。達特茅斯學院研究人員推估，平均而言，每年因為溫度升高而形成的全壘打數僅占整體全壘打數的1%。

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）指出，過去40 年，美國6、7、8月平均氣溫上升超過攝氏1.1度。

在暖化軌跡最壞的情況下，到了2050年，每年將有大約 192支「暖化助攻」的全壘打，2100年將增加至467發左右。

科學家和棒球老將指出，擊出全壘打有更多是非氣候因素造成的，奈森表示，其中又以球和縫線大小為最，因此2021年球季前，大聯盟進行微調以減少球的彈力。

其他因素則包括打者近來關注揮棒角度、打者更有力、球速加快等。這項研究是在聲名狼藉的棒球類固醇年代導致全壘打激增的情況之後才開始進行。

棒球老將和球隊高階主管認為，研究結果與他們的球場經驗吻合。

費城費城人棒球事務總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）說：「多年以來我們一直有這種感覺，氣溫越高的時候，球就越會飛。現在得出科學證據來支持這項論點了。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
柯文哲赴美大改造！　「當型男真不容易」影片曝光
台鐵上拍私密照！21歲妹「愛刺激」　PO臉書慘了
快訊／告五人「站上台北小巨蛋」　心情只有13字
普發6千領兩次！　他見「入帳被扣掉」氣炸
快訊／20：14發生規模4.7地震　最大震度3級
大學生「雙黃線左轉」對撞客運！　揪露營變死亡車禍
「勇闖亞馬遜」釣魚　丈夫突暴斃！她鱷魚河中伴屍漂流7天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

研究指出：氣候暖化大聯盟每年「多敲50支全壘打」　

越南將全面審核TikTok　揚言不排除禁用

美國保守派聯邦法官暫緩批准「墮胎用藥」　FDA提出上訴

全斗煥喊窮是假的！孫爆料「秘密金庫」堆滿現鈔：送秘書每人一棟房

老夫妻「勇闖亞馬遜」釣魚　丈夫突暴斃！她鱷魚河中伴屍漂流7天

美軍2架F16戰機「緊急降落」沖繩下地島機場！

美澳軍機出動！美菲史上最大規模軍演將登場　1.7萬兵力參加

這間打敗哈佛！美國「最有錢途」大學排行榜曝光　年收達352萬

首爾江南綁架殺人案新進展！　柳姓夫妻涉「教唆殺人」遭警逮捕

日黑鷹直升機失事　尋獲「陸上自衛隊」字樣殘骸！機體恐沉海底

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

Coser神還原鏈鋸人！　鏈條狂轉+頭上噴白煙

研究指出：氣候暖化大聯盟每年「多敲50支全壘打」　

越南將全面審核TikTok　揚言不排除禁用

美國保守派聯邦法官暫緩批准「墮胎用藥」　FDA提出上訴

全斗煥喊窮是假的！孫爆料「秘密金庫」堆滿現鈔：送秘書每人一棟房

老夫妻「勇闖亞馬遜」釣魚　丈夫突暴斃！她鱷魚河中伴屍漂流7天

美軍2架F16戰機「緊急降落」沖繩下地島機場！

美澳軍機出動！美菲史上最大規模軍演將登場　1.7萬兵力參加

這間打敗哈佛！美國「最有錢途」大學排行榜曝光　年收達352萬

首爾江南綁架殺人案新進展！　柳姓夫妻涉「教唆殺人」遭警逮捕

日黑鷹直升機失事　尋獲「陸上自衛隊」字樣殘骸！機體恐沉海底

新北原住民族部落大學開學　校長侯友宜盼原民文化永續傳承

猛獅突破黃子鵬　5比3賞桃猿本季第一敗

影／梳油頭、做西裝！柯P赴美大改造　「當個型男真不容易」

新北坪林「茶山繚療」掀風潮　文化局長化身一日茶師享茶藝

「我以為今天是我」　劉時豪：誰拿MVP都開心

爸爸從「2m高工地摔落」腦部手術中！　正妹YTR全黑文求集氣

新北強化兒童安全宣導　侯友宜：優化校園周邊人本環境

福元化學製藥60周年　謝國樑鼓勵青年「工作當志業」精神

美西雙港碼頭工人復工、暫解業界疑慮　但後續動向仍須觀察

台鐵區間車拍私密照！21歲妹「愛刺激」要男友幫拍　她PO臉書慘了

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

一妻多夫！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要找第3個

怕被當提款機！他賺千萬租舊屋「裝窮」騙倒全家

日HAMA壽司「過期食材重新貼標」使用！

瘦弱男被52kg惡霸犬撲倒　咬碎喉嚨死

即／美國大學爆槍擊　槍手在逃

男性侵8歲女孩勒斃「大卸10塊」爆眾怒

兩年沒繳房租　門一開驚見白骨

中法發表聯合聲明　法國重申一個中國

美國「最有錢途」大學　這間打敗哈佛

下面怪怪的　她崩潰求診竟夾出蟑螂

婆婆逼全家去掃墓！2歲兒回家狂燒不退

全斗煥「秘密金庫」堆滿現鈔　孫爆料真相

馬堡病毒死亡率九成　美CDC發布最新警示

韓語髒話邁向世界！「這3字」成全球流行語

更多熱門

相關新聞

美保守派聯邦法官暫緩批准墮胎用藥　FDA提出上訴

美保守派聯邦法官暫緩批准墮胎用藥　FDA提出上訴

美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天對保守派聯邦法官的一項裁決提出上訴，法院文件顯示，該裁決推翻FDA對一款安全有效墮胎用藥的批准。

CNN：蔡麥會後中國在台灣周邊軍演

CNN：蔡麥會後中國在台灣周邊軍演

美軍2架F16戰機緊急降落沖繩！

美軍2架F16戰機緊急降落沖繩！

美澳軍機出動！美菲最大規模軍演將登場

美澳軍機出動！美菲最大規模軍演將登場

美國「最有錢途」大學　這間打敗哈佛

美國「最有錢途」大學　這間打敗哈佛

關鍵字：

氣候暖化全球暖化MLB大聯盟全壘打北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

快訊／陳天仁證實離婚周孝安「好聚好散」

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

選風景照 測你的「快樂來源」是？

紅油一淋「小強滑出來」！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

iPhone 15 Pro全新酒紅色曝光！　外觀6大亮點一次看

周孝安離婚前「和周曉涵過情人節」！約會照曝光

更多

最夯影音

更多
20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面