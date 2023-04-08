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落實減碳！縣府與雲科大合作成立「淨零轉型整合服務窗口」

▲縣政府與雲林科技大學官學合作攜手成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」。在全球減碳浪潮下，輔導有心推動淨零轉型業者，提供專業諮詢管道。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣政府與雲林科技大學官學合作攜手成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」。在全球減碳浪潮下，輔導有心推動淨零轉型業者，提供專業諮詢管道。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府呼應中央「2050淨零碳排」目標，除了將今年訂為「減碳生活行動年」更進一步與雲林科技大學官學合作攜手成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」。在全球減碳浪潮下，輔導有心推動淨零轉型業者，提供專業諮詢管道。

雲林縣長張麗善與雲林科技大學副校長蘇純繒、產學長郭昭吟、永續發展暨價值管理中心主任林昱成、通識中心主任劉威德、縣府計畫處長李明岳、雲林科技工業區廠協會理事長陳麒升、斗六工業區廠協會理事長許溫德等產官學代表，共同為「雲林淨零轉型整合服務窗口」揭牌，展現推動產業淨零轉型的企圖與決心。

縣長張麗善致詞時表示，雲林縣積極推動各項施政作為以因應氣候變遷，並成立「因應氣候變遷專案辦公室」致力推動雲林減碳及產業轉型。此外，雲林農業大縣不只要降低氣候變遷的風險，更落實淨零減碳，優先擬定推動「低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」兩大減碳主軸，分別訂定執行面向，逐步落實低碳行動。

▲縣政府與雲林科技大學官學合作攜手成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」。在全球減碳浪潮下，輔導有心推動淨零轉型業者，提供專業諮詢管道。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，很榮幸能與雲科大共同成立淨零轉型整合服務窗口，除政府帶頭響應符合聯合國SDGs淨零碳排目標外，更呼籲企業界、商圈一起加入，由產官學通力合作，透過雲科大專業以及經驗分享，單一窗口協助輔導雲林在地的企業與商圈，爭取整合更多公私部門的資源。

此外，為落實全球接軌，雲林縣在減碳數據面上與Google合作加入針對城市與地區所打造之環境永續平台 (Environmental Insights Explorer, EIE)，讓減碳成為公開資訊，也成為共同落實的目標，在淨零轉型路徑上能讓我們以更宏觀的視野規劃城市永續藍圖。

雲林科技大學副校長蘇純繒提到，淨零轉型很多工作必須接著做，需要整合許多團隊跟資源大家一起來。「雲林淨零轉型整合服務窗口」不只針對企業，甚至是服務每一個有需求的家庭、社區，提供諮詢、輔導，這當中有許多後續的技術必須導入，雲科大也會結合中正等附近夥伴團隊，甚至更多法人團隊一起協助企業解決減碳問題，最終是希望達到符合聯合國SDGs實際上目標。

▲縣政府與雲林科技大學官學合作攜手成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」。在全球減碳浪潮下，輔導有心推動淨零轉型業者，提供專業諮詢管道。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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