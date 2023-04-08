雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施　推動友善公共場域

▲應考慮身障者及小朋友，進行改善洗手台的高度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為建構雲林縣公共友善環境，並契合高齡者旅遊需求，針對公共空間陸續推動三波高齡友善公共設施環境檢視計畫，並由縣長張麗善帶領縣府團隊，會同內政部營建署公共建築物無障礙環境督導鄭淑勻委員等，前往古坑綠色隧道進行第一波的檢視工作，期望據以進行相關改善工程，營造雲林為友善城市。

縣長張麗善表示，雲林縣是一個高齡化少子化的縣市，且身障朋友也有五萬多人，透過友善環境的檢視活動宣示，全面啟動雲林縣的公共場域無障礙設施的檢視及改善，要讓長輩、身心障礙朋友以及推著娃娃車的婦女朋友們都能夠暢行無阻。相信在鄭委員的指導及相關局處的積極改善下，以最有效、最經濟的方式，得到最大的照顧，同時建構高齡友善的旅遊景點，拓展雲林的旅遊市場。

▲縣長張麗善表示，排水孔大小應該考量到 不卡鞋跟為宜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，預計第一波檢視的場域包括雲林溪、社口旅服中心、斗六民生公園及雲科候車亭、綠色隧道、綠色隧道驛站。第二波檢視的場域包括：虎尾布袋戲館、平和滯洪池。第三波檢視的場域包括：椬梧滯洪池、水道頭、北港武德宮、北港朝天宮等。

計畫處長李明岳說明，縣府將針對假日熱門景點之公共場域積極的改善環境危險因子，並加以輔助高齡或身障功能不足的地方，以提供民眾安全、舒適、便利的友善旅遊環境，提升行動不便者使用需求與功能性，讓各項設施更能達到身心障礙者及長者活躍老化所需的安全、健康、參與三層面目標，同時行銷雲林。

▲縣長張麗善帶領縣府團隊，會同內政部營建署公共建築物無障礙環境督導鄭淑勻委員等，前往古坑綠色隧道進行第一波的檢視工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）