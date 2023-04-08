與世界連線　雲林縣政府舉辦全球大串連活動...線上分享健康生活

▲雲林縣政府辦理「世界健康日-台灣健康生活線上分享全球大串連」活動，與全球參與的地區視訊分享雲林的健康生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

為爭取世界重視台灣全民健康權益，並持續推動全民健康運動生活，雲林縣政府辦理「世界健康日-台灣健康生活線上分享全球大串連」活動，與全球參與的地區視訊分享雲林的健康生活；由副縣長謝淑亞帶領縣府各局處同仁、沈金永老師帶領長期有健走習慣的朋友群，以及關心世界健康日議題的民眾共襄盛舉。

縣政府為營造縣民健康生活並迎接2025全運會在雲林，於去年在20鄉鎮辦理30場運動相關活動，也開辦11場健康講座，經統計透過各項活動推行全民運動以及健康知識的傳達，雲林鄉親規律運動的比率增加了近30%、肥胖比率下降了4~5%，有效提升雲林鄉親的健康體魄。

「世界健康日-台灣健康生活線上分享全球大串連」活動同時透過新聞處臉書直播，讓全雲林、全台灣以至全球都能關心及參與本次活動，一同持續重視健康、爭取台灣的健康權益。由雲林國中沈金永老師帶領長期有健走習慣的朋友群、雲林縣政府各局處同仁、愛運動及關心世界健康日議題的縣民共襄盛舉，透過健康生活的分享與全世界串聯。

副縣長謝淑亞呼籲，台灣是世界的一員，即使過去無法參與世界衛生組織（WHO），但仍然持續默默的貢獻，在此也期望國際能夠聲援台灣，未來能爭取到我們的世界健康權益、順利加入世界衛生組織。



活動發起初衷是為了彰顯4月7日世界衛生日，全世界在談論這個議題時，即使台灣不在名單內但台灣沒有缺席，將共同參與、與世界同在；距離5月20日召開世界衛生組織大會還有6週，期望這段時間能夠透過電視、媒體及網路讓世界各國知道台灣還在、台灣還能出一份力，在召開世界衛生組織大會時可以提出對台灣有實質幫助的提案來改變現狀、讓台灣能有機會進入 WHO的軟性訴求。

▲雲林縣政府辦理「世界健康日-台灣健康生活線上分享全球大串連」活動，由副縣長謝淑亞帶領縣府各局處同仁、沈金永老師帶領長期有健走習慣的朋友群，以及關心世界健康日議題的民眾共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）