行動基地台發釣魚簡訊！「etag扣款失敗」狂詐133萬　檢起訴12嫌

▲郭嫌將行動基地台引入台灣，並於台北人潮眾多地區發送釣魚簡訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

檢警從2022年9月至11月，接獲30起假冒電信公司、銀行釣魚簡訊詐騙案，警方成立專案小組追查，於2022年11月中旬將涉案人等逮捕歸案，今(10日)全案偵結，檢方依組織犯罪防制條例、行使偽造準私文書罪、加重詐欺得利等罪嫌，將12人提起公訴。

雲林地檢署日前接獲情資，有數位民眾信用卡遭到盜刷，遂籌組專案小組擴大偵辦，循線發現郭嫌(30歲)自大陸地區將偽造基地台機器輸入台灣，並於2022年8月下旬起承租自小客車載運偽造基地台，在台北人潮眾多地區大量傳送釣魚簡訊，謊稱「etag帳單自動扣款失敗」，導致民眾收到後信以為真，登入偽冒的網路頁面後輸入信用卡資料，以此方式騙取信用卡資訊及驗證碼。

郭嫌得手後，於詐欺集團群組中張貼被害人信用卡資訊，再由集團中的盜刷手黃嫌等11人將用卡資訊綁定在行動電話內之刷卡軟體，至各大賣場盜刷金飾、3C產品等物（總共價值約新台幣133萬餘元）。

雲檢獲報後指揮虎尾分局、刑事局、士林分局偵辦，陸續將涉案的郭嫌、黃嫌等12人逮捕，經訊後認為涉犯詐欺等罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向雲林地院聲請羈押獲准。全案今偵結，依法提起公訴。

檢方指出，掃蕩詐欺集團是政府持續貫徹的政策，近年來政府已修法加重其罰責，電信詐欺犯罪不僅侵害被害人有形之財產，更在無形中侵害人際社會及金融交易秩序間之信賴，所生危害實難單以金錢估算，而該類犯罪經常跨國實施犯行，詐騙對象廣佈各地，本署將秉持維護人民財產安全之信念積極偵辦追訴該類犯罪，以維護社會治安。