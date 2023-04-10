　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行動基地台發釣魚簡訊！「etag扣款失敗」狂詐133萬　檢起訴12嫌

▲▼行動詐騙基地台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲郭嫌將行動基地台引入台灣，並於台北人潮眾多地區發送釣魚簡訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

檢警從2022年9月至11月，接獲30起假冒電信公司、銀行釣魚簡訊詐騙案，警方成立專案小組追查，於2022年11月中旬將涉案人等逮捕歸案，今(10日)全案偵結，檢方依組織犯罪防制條例、行使偽造準私文書罪、加重詐欺得利等罪嫌，將12人提起公訴。

雲林地檢署日前接獲情資，有數位民眾信用卡遭到盜刷，遂籌組專案小組擴大偵辦，循線發現郭嫌(30歲)自大陸地區將偽造基地台機器輸入台灣，並於2022年8月下旬起承租自小客車載運偽造基地台，在台北人潮眾多地區大量傳送釣魚簡訊，謊稱「etag帳單自動扣款失敗」，導致民眾收到後信以為真，登入偽冒的網路頁面後輸入信用卡資料，以此方式騙取信用卡資訊及驗證碼。

郭嫌得手後，於詐欺集團群組中張貼被害人信用卡資訊，再由集團中的盜刷手黃嫌等11人將用卡資訊綁定在行動電話內之刷卡軟體，至各大賣場盜刷金飾、3C產品等物（總共價值約新台幣133萬餘元）。

雲檢獲報後指揮虎尾分局、刑事局、士林分局偵辦，陸續將涉案的郭嫌、黃嫌等12人逮捕，經訊後認為涉犯詐欺等罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向雲林地院聲請羈押獲准。全案今偵結，依法提起公訴。

檢方指出，掃蕩詐欺集團是政府持續貫徹的政策，近年來政府已修法加重其罰責，電信詐欺犯罪不僅侵害被害人有形之財產，更在無形中侵害人際社會及金融交易秩序間之信賴，所生危害實難單以金錢估算，而該類犯罪經常跨國實施犯行，詐騙對象廣佈各地，本署將秉持維護人民財產安全之信念積極偵辦追訴該類犯罪，以維護社會治安。

▲▼行動詐騙基地台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／花蓮連4聲巨響「感覺距離超近」　在地人嚇壞
台中高中生輕生　教部南下調查：採最嚴厲處分
李坤城愛上17歲林靖恩！岳父抓進警局　被酸「世紀不孝女」1句
飛日本來回200元！虎航特賣10點開跑　全航線都有優惠
全台蛋荒…台南雞舍「一片火海」！不幸的好消息曝
NBA球星內鬨！　火大出拳揍隊友
三峽罕見地震！　氣象局曝原因
李坤城「為她接受氣切」！　林靖恩淚崩：他就是放不下我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行動基地台發釣魚簡訊！「etag扣款失敗」狂詐133萬　檢起訴12嫌

恐怖女情人潑漆、砸車！還想燒死前男友　有再犯之虞延押2個月

牛隻闖國8急奔慘遭撞死！釀2車事故1人傷　牛主人神隱警查追中

國道客運滿載44乘客追撞大貨車　1女下巴撞壞...現場驚悚畫面曝

全台蛋荒未解…台南雞舍燒起來「一片火海」！不幸的好消息曝光

大黑豬凌晨撞鐵門嚇壞老闆　桃園6警合力當場「逮捕」

快訊／國3關西段凌晨追撞！前車180度翻覆　1男受困送醫不治

台南角頭創菲黑幫帝國！弟遭「蝦米」槍殺　5000黑衣人千萬喪禮

快訊／上班上課注意　國1「2車追撞」紫爆回堵6公里

台南角頭創「菲黑幫帝國」！4大公司年收4億　豪奢生活曝

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

國1湖口段砂石車追撞　小客車慘被壓扁成廢鐵

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

行動基地台發釣魚簡訊！「etag扣款失敗」狂詐133萬　檢起訴12嫌

恐怖女情人潑漆、砸車！還想燒死前男友　有再犯之虞延押2個月

牛隻闖國8急奔慘遭撞死！釀2車事故1人傷　牛主人神隱警查追中

國道客運滿載44乘客追撞大貨車　1女下巴撞壞...現場驚悚畫面曝

全台蛋荒未解…台南雞舍燒起來「一片火海」！不幸的好消息曝光

大黑豬凌晨撞鐵門嚇壞老闆　桃園6警合力當場「逮捕」

快訊／國3關西段凌晨追撞！前車180度翻覆　1男受困送醫不治

台南角頭創菲黑幫帝國！弟遭「蝦米」槍殺　5000黑衣人千萬喪禮

快訊／上班上課注意　國1「2車追撞」紫爆回堵6公里

台南角頭創「菲黑幫帝國」！4大公司年收4億　豪奢生活曝

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤下89對決影片原因曝…感動萬人

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！他答應律師1要求…嚇了林父一跳

38歲女嫁「鬼男友」！5個月後悔了　欲找驅魔師斬斷「人鬼聯姻」

生態保育學會代替「領角鴞」親鳥請命！　關廟區長李賢村促成生態美事

美晶片法案台積電「不太能接受」　王美花：盼不影響雙方合作

行動基地台發釣魚簡訊！「etag扣款失敗」狂詐133萬　檢起訴12嫌

「下一代速霸陸Forester」明年登場！搭上RAV4新油電　內外都換新

快訊／花蓮連4聲巨響「感覺距離超近」　在地人嚇壞：以為氣爆

不只台灣　路透驚曝中國持續模擬攻擊「外國軍事目標」

BTS柾國根本人間CK！機場造型「白T＋丹寧外套」成行走發電機帥翻

妻小在旁邊！法鬥狂「自摸GG」　主人看傻眼：泥有沒有羞恥心R

社會熱門新聞

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

快訊／台南雞舍「全面燃燒」搶救中

交車遭撞客戶Mini成鐵餅！他脫困肋骨斷3根

快訊／上班上課注意　國1「2車追撞」紫爆回堵6公里

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

即／小牛國道逆向　車頭全毀牛慘死

台中會女網友遭逼匯2萬　她機智寫救命數字

與駕駛爭吵「搶方向盤」出人命　莽男下場曝

警證實靜宜女大生有「博弈帳號」

才剛當爸！男槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓

射殺囝仔昌乾外甥！嫌3年前拍「水槍行刑照」

更多熱門

相關新聞

林右昌：詐騙不再是輕罪　跨部會「打詐綱領1.5」

林右昌：詐騙不再是輕罪　跨部會「打詐綱領1.5」

台中靜宜大學二年級林姓女大生自行入境緬甸仰光詐欺園區，引起社會譁然。內政部長林右昌10日上午赴立法院備詢前受訪說，跨部會研議推動「打詐綱領1.5」，包括刊登投資、求職網路廣告實名制，以及提出修法草案，加重包括詐騙主謀、協同犯罪、（銀行）帳戶提供者的刑度，詐騙將不再是輕罪。

雲林機車攔腰撞上自小客　騎士肋骨骨折

雲林機車攔腰撞上自小客　騎士肋骨骨折

雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施

雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施

縣府與雲科大合作成立「淨零轉型服務窗口」

縣府與雲科大合作成立「淨零轉型服務窗口」

青埔盃慢速壘球錦標賽登場　16勁旅爭冠

青埔盃慢速壘球錦標賽登場　16勁旅爭冠

關鍵字：

行動基地台雲林詐騙信用卡

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

眼球中央電視台宣布停更！視網膜證實2原因收台

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

40歲誰拿不出1000萬？鄉民一面倒噓爆

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

最美女警「脫下警服了」！新身分曝光

更多

最夯影音

更多
34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面