開車一路狂掉3kms！他留地上坨坨惡臭黃金　居民「以為豬屎」氣壞

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣虎尾鎮9日發生一起事件！一名林姓男子開著藍色小貨車，行經雲73鄉道時，疑似因肥料袋沒綁好，化肥沿路滲漏3公里，酸臭味讓附近居民以為是豬屎，氣炸報警處理。警方獲報到場，將依法對林男處3千元以上至1萬8千元以下罰鍰。

▲雲林男開車掉整路「惡臭黃金」，居民以為是豬屎氣壞報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

54歲林姓男子9日上午9時許，開車載運化學肥料沿虎尾鎮中興路一路至雲73鄉道行駛，要前往麥寮的農地，不料，途中疑似因為肥料袋沒綁好，顏色為土黃色的化肥一坨一坨地從車上掉落路面，散發濃烈酸臭氣味，讓附近居民聞臭而出，以為是豬屎，趕緊報警處理。

警方獲報後趕赴現場處理，依照《道路交通管理處罰條例》對林男處3千元以上到1萬8千元以下罰鍰，同時提醒用路人，應注意車輛載運貨物時，有無依規覆蓋及綑綁牢固，以免貨物滲漏飛散、脫落掉落造成事故。

虎尾鎮公所清潔隊也趕緊出動清掃路面，環保局指出，此案為「黃豆有機肥料」滲漏汙染路面，依《廢棄物清理法》處1千200元至6千元以下罰鍰，若有惡臭等情形可再開罰5千元以上至10萬元以下罰鍰。至於林男除了被依相關法規裁處，要清理路面之外，還要負擔清潔隊的清潔費用。