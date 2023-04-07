關懷弱勢做愛心　李啟維攜手善心企業贈民生物資

▲台南市議員李啟維與公益企業及善心人士，合力捐贈米、關廟麵及高麗菜、蕃茄等民生物資給台南市朝興社會福利慈善事業基金會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員李啟維服務處，匯集民間公益企業及善心人士力量，一起來關懷弱勢，合力捐贈米、關廟麵及高麗菜、蕃茄等民生物資給台南市朝興社會福利慈善事業基金會，7日上午10時舉行捐贈儀式，朝興啓能中心院長徐小雯率領憨星人一起出席參與，感謝各界愛心。

李啟維說，感謝社會各界熱心人士，讓弱勢團體也能感受到社會各界溫馨關懷與鼓勵。包括謝李梅雀三好稻鮮米100包（每包重2公斤）、錢昭琴三好稻鮮米50包（每包重2公斤）、紹光實業有限公司董事長何采蘋皇品關廟麵120包（每包重2台斤）、退休書記官潘敏捷捐皇品關廟麵48包（每包重2台斤）、林麗君高麗菜100顆、楊愛珠蕃茄4大箱。

朝興社會福利慈善事業基金會專門收容心智障礙的弱勢族群，目前共計60位憨星人，提供24小時全天候的專業照護，憨兒們日常所需、醫療、以及三餐飲食費用全由基金會支付，協助心智障礙者擁有全面性的照顧。

李啟維服務處強調，會努力繼續不斷地陪伴關懷弱勢，期能帶給地方弱勢團體及家戶滿滿的希望及溫暖，也希望更多企業團體一起來關懷並扶助，讓愛心傳遍社會各角落。