　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關懷弱勢做愛心　李啟維攜手善心企業贈民生物資

▲台南市議員李啟維與公益企業及善心人士，合力捐贈米、關廟麵及高麗菜、蕃茄等民生物資給台南市朝興社會福利慈善事業基金會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維與公益企業及善心人士，合力捐贈米、關廟麵及高麗菜、蕃茄等民生物資給台南市朝興社會福利慈善事業基金會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員李啟維服務處，匯集民間公益企業及善心人士力量，一起來關懷弱勢，合力捐贈米、關廟麵及高麗菜、蕃茄等民生物資給台南市朝興社會福利慈善事業基金會，7日上午10時舉行捐贈儀式，朝興啓能中心院長徐小雯率領憨星人一起出席參與，感謝各界愛心。

李啟維說，感謝社會各界熱心人士，讓弱勢團體也能感受到社會各界溫馨關懷與鼓勵。包括謝李梅雀三好稻鮮米100包（每包重2公斤）、錢昭琴三好稻鮮米50包（每包重2公斤）、紹光實業有限公司董事長何采蘋皇品關廟麵120包（每包重2台斤）、退休書記官潘敏捷捐皇品關廟麵48包（每包重2台斤）、林麗君高麗菜100顆、楊愛珠蕃茄4大箱。

▲台南市議員李啟維與公益企業及善心人士，合力捐贈米、關廟麵及高麗菜、蕃茄等民生物資給台南市朝興社會福利慈善事業基金會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

朝興社會福利慈善事業基金會專門收容心智障礙的弱勢族群，目前共計60位憨星人，提供24小時全天候的專業照護，憨兒們日常所需、醫療、以及三餐飲食費用全由基金會支付，協助心智障礙者擁有全面性的照顧。

李啟維服務處強調，會努力繼續不斷地陪伴關懷弱勢，期能帶給地方弱勢團體及家戶滿滿的希望及溫暖，也希望更多企業團體一起來關懷並扶助，讓愛心傳遍社會各角落。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／18:36台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度3
快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call
快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客摔下「1人斷手」
殺4隻台灣黑熊！獵人稱煮湯喝掉　專家曝黑市內幕
LINE個人小群組「出現3通來電」！她翻通話記錄怕爆
快訊／抓到了！　台中受刑人脫逃板橋火車站落網
幼兒園女師愛上人夫！　借錢賠正宮也要%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關懷弱勢做愛心　李啟維攜手善心企業贈民生物資

執行法拍會兼賣奶酪、優格及果醬　歡迎民眾來選購

疫情後台南締結第1個日本友誼市　黃偉哲為台日情誼再加溫

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

關懷弱勢做愛心　李啟維攜手善心企業贈民生物資

執行法拍會兼賣奶酪、優格及果醬　歡迎民眾來選購

疫情後台南締結第1個日本友誼市　黃偉哲為台日情誼再加溫

守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

112年第二次專技高考營養師考試等類別　4／11受理報名

挺青年築夢　竹市續推創業貸款、地方型SBIR計畫

新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

2023雲林桐花祭登場　桐聚荷苞賞花趣！

全國學生技藝競賽　公東高工榮獲1金1銀4優勝

導演麥覺明17年「上山下河」紀錄山椒魚！　侯友宜到場觀影力挺

《嗨！營業中2》傳台東開錄！　鬼鬼神秘給答案...1句話出賣姚元浩

15歲少女搬進家幫顧3寶...姑丈凍未條%2次！　因這點輕判緩刑

快訊／18:36台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

南韓米價狂跌！國會議員怪「女性減肥」不吃飯惹禍：應把白飯吃光

炎亞綸「用衛生紙省錢」買2棟房　28歲拿回大權被媽怨「不想養我」

盤點《模仿犯》8金句：誰都能躲在暗處，變成另外一個人

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

王正棠超狂開季3場猛打賞　休賽季強化訓練奏效

李昇基頂平頭結婚！李多寅水鑽豪華禮服曝　半個演藝圈大咖都到了

快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客座位摔下...1人斷手

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

張善政上任百日政績　議員嘆被「牠」遮蓋

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

桃園通緝犯飛車逃逸　連撞校車3傷

台南新候車亭上路吸睛

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

自嘲老花記憶差　59歲阿公拼上碩士班

台南藏金閣2館連假試營運

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

守護國土　湯蕙禎：國防部應強化玉山艦量能

花蓮再現觀光榮景　清明連假住房率高達9成

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

更多熱門

相關新聞

平民安葬專戶助9400多位弱勢完成後事

平民安葬專戶助9400多位弱勢完成後事

清明節終追遠祭祖表孝心，但仍有很多弱勢人士無錢辦理後事，台南市政府成立「平民安葬專戶」，接受各界善心人士捐款，讓台南市低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者，透過區公所申請補助，協助處理喪葬事宜，自2011年至2023年2月底止，已幫助9420位市民安葬，補助金額達1億1872萬3千元。

單親生錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

單親生錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

台南做工行善團愛心修繕市長夫人慰勞

台南做工行善團愛心修繕市長夫人慰勞

好心運將幫開門！身障女一舉動遭罵翻

好心運將幫開門！身障女一舉動遭罵翻

李宗盛捐售老家助弱勢　門諾年華大樓上樑

李宗盛捐售老家助弱勢　門諾年華大樓上樑

關鍵字：

關懷弱勢愛心李啟維民生物資

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面