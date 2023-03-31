　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單親媽收入不穩...他錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

▲妙惠居士林林長吳文正得知後，特到校頒發1萬元獎學金，應允提供大學4年學費，且將給了王律豋同學家中經濟補貼，讓他無後顧之憂專心求學圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲妙惠居士林林長吳文正到校頒發1萬元獎學金，應允提供王律登同學4年學費與家中經濟補貼，讓他無後顧之憂專心求學圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門高中參加妙惠居士林課輔班的王律登同學，2023年繁星推薦入學錄取台灣大學機械工程學系，卻因經濟壓力想放棄就學圓夢機會，妙惠居士林林長吳文正得知後，特到校頒發1萬元獎學金，並應允提供大學4年學費，且將給王同學家中經濟補貼，讓他無後顧之憂，專心求學圓夢。

來自於單親家庭的王律登同學，家中經濟靠母親不穩定的零工，因與外婆同住，無法申請低收入戶補助。在北門高中就學期間，王同學擔任2份學校圖書館愛心會工讀生來賺取生活費用，甚至有時假日也會參加白鶴陣賺取出席費。平日王同學參加學校晚自習，由妙惠居士林課輔班提供晚餐補助，讓自己的生活經濟自主不會造成家裡的負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

妙惠居士林林長吳文正先生，19年前即在七股地區國小發起學童「課後義務輔導」班，他一一拜訪當地國小校長，洽詢各校弱勢家庭學童，提供照顧及課業輔導，後續並將此善舉延伸到國中。林長吳文正有感於國中、小階段所照顧的學生，已升上高中甚至大學，但其家庭狀況尚未能完全改善，於是在107學年度起，與慧治基金會在北門高中開辦課後義務輔導班，提供留校晚自修的輔導班學生晚餐便當及協助督導晚自修老師津貼，至今年已經有5屆畢業學生嘉惠弱勢學子數百人。此外，還有昭明中學也有輔導班協助弱勢學子。

▲妙惠居士林林長吳文正得知後，特到校頒發1萬元獎學金，應允提供大學4年學費，且將給了王律豋同學家中經濟補貼，讓他無後顧之憂專心求學圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年北門高中參加妙惠居士林課輔班的王律登同學，繁星推薦入學錄取台灣大學機械工程學系，來自於單親家庭的他，家中經濟不佳，因考量北部消費高，怕自己北上求學而造成家庭負擔，一度想放棄就讀台灣大學。林長吳文正先生得知勤奮向學，凡事以家庭為考量的王律豋同學的困難，因此林長吳文正特別到校頒發1萬元獎學金，並應允提供大學4年學費，給予律豋無後顧之憂專心求學。

林長吳文正受訪表示，他除會提供王同學大學4年學費外，也會補助王同學家中經濟，讓王同學求學無後顧之憂，他期勉王同學專心求學，目標至少設定完成碩士目標，藉由教育來翻轉自己人生，改善家庭的狀況。

北門高中吳俊憲校長表示，王律豋同學就讀大學學費已解決，但大學期間在台北生活費仍苦惱著他，學校師長亦積極協助尋找善心人士及團體，期能幫助王生順利完成大學學業。如同妙惠居士林課後輔導班成立緣起「今日主導整個社會的社會菁英及企業或政治領袖，有很多都來自清苦貧寒的環境，但也有許多社會問題也來自於清寒困苦的交相逼迫。這當中的差別就是清寒家庭的子女是否有接受適當的教育培植及克苦自勵的精神。其關鍵往往是清寒家庭生命中的貴人出現與否。我們要做的就是~做孩子生命中的貴人」。今日王律登同學求學關鍵中的第一位貴人吳文正先生已經出現，期待後續能有更多的貴人一起來協助弱勢學生的就學與生活，提供他們創造光明未來的能量。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
直擊！六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」
快訊／徐弘庭宣布退出立委初選！　下午說明
台中明星高中狼師！　狂摸女學生下體胸部
好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員驚讚
開幕戰飆「168公里」超變態魔球！　大聯盟史上第三人
清明掃墓注意！　8種水果不要買
孫藝真放閃！　「重量級婚紗照」甜出汁
快訊／E奶女蛇頭重判7年半！　1個人頭賺20萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國放生旅伴！旅日達人「列7點計劃」　這點在台灣就得做

單親媽收入不穩...他錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

愚人節限定！珍煮丹「這品項」只要10元　青康龍買1送1爽喝6天

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員驚讚：這罐我可以

快訊／高雄輕軌電力設備異常！鼓山到愛河之心停駛5hrs改接駁車

「動物脫逃」擬修法重罰30萬　林務局長：最快4月實施

防狒狒事件重演！「動物脫逃」擬修法最重罰30萬　圍捕費飼主買單

清明連假首日天氣差！7地雨彈最猛　下波鋒面「全台有雨」時間出爐

碳費費率偏低！學者示警減碳誘因不足「台灣淨零失敗恐遭制裁」

清明首波返鄉車潮今湧現！國道防3地雷路段　國5恐連塞15小時

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

出國放生旅伴！旅日達人「列7點計劃」　這點在台灣就得做

單親媽收入不穩...他錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

愚人節限定！珍煮丹「這品項」只要10元　青康龍買1送1爽喝6天

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員驚讚：這罐我可以

快訊／高雄輕軌電力設備異常！鼓山到愛河之心停駛5hrs改接駁車

「動物脫逃」擬修法重罰30萬　林務局長：最快4月實施

防狒狒事件重演！「動物脫逃」擬修法最重罰30萬　圍捕費飼主買單

清明連假首日天氣差！7地雨彈最猛　下波鋒面「全台有雨」時間出爐

碳費費率偏低！學者示警減碳誘因不足「台灣淨零失敗恐遭制裁」

清明首波返鄉車潮今湧現！國道防3地雷路段　國5恐連塞15小時

18歲女兒呼吸困難暈倒！父攔警車求開道...6分鐘趕到醫院

直擊關閉中的狒狒區！狒群悠哉漫步　林務局會同專家到場勘查

芯費大戰！黨初選「三七制」　徐巧芯喊：打死不退

南消發送「環保平安袋」　掃墓祭祖掃得環保祭得平安

女星遭控滑雪撞人「76歲老人肋骨斷4根」！　法院判決出爐：無罪

痛批六福村公關「噗龍共」！　女主播點出致命關鍵：一步錯步步錯

小朋友專屬！　限時5天「玩遊戲」爽喝「手搖飲買1送1」

大空頭Michael Burry認錯　恭喜美股逢低買入者

排果皮是真的！六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

快訊／徐弘庭宣布退出立委初選！　下午2：30開記者會說明

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

囤蛋男1顆3元拋售　網友轟「囤蛋變臭蛋」

今彩539開出頭獎！幸運兒抱回800萬獎金

26張中獎發票出爐　買情趣品中千萬

男每天吃三明治發現胃炎　醫示警

大尺度寫真現場直擊！　攝影師女友也下海

4月春寒「4星座」健康出狀況！第1名過勞、小心肝膽

更多熱門

相關新聞

公館商圈難成豪宅聚落　大坪數社區驚見賠售1800萬案例

公館商圈難成豪宅聚落　大坪數社區驚見賠售1800萬案例

公館豪宅賠售，前屋主持有7年多，賠近1800萬元、跌幅14%。專家表示，近年台北市出現較明顯賠售的社區，大多都是高總價豪宅，且這些區域通常無法形成豪宅聚落，也就是說，不是富人們會首選的地段。

40級分可過台大個人申請一階　醫學系59級分「土木系最熱門」

40級分可過台大個人申請一階　醫學系59級分「土木系最熱門」

裸男夜闖台大強摸女學生　落跑跌水溝喊：退化成動物

裸男夜闖台大強摸女學生　落跑跌水溝喊：退化成動物

葉倸君靠微創貸款開餐館圓夢

葉倸君靠微創貸款開餐館圓夢

台南就業中心助攻提升競爭力

台南就業中心助攻提升競爭力

關鍵字：

妙惠居士林扶助北門高中弱勢台大圓夢

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

台中救難人員搶救9小時　坐柏油路上吃晚餐

即／台中老屋活埋3工人　3人皆不幸身亡

內馬爾打牌1小時輸3000萬！掩面崩潰笑翻網

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

騎車3彈射　離合王：想跟女同學聊天

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面