單親媽收入不穩...他錄取台大機械想放棄　貴人出手相助

▲妙惠居士林林長吳文正到校頒發1萬元獎學金，應允提供王律登同學4年學費與家中經濟補貼，讓他無後顧之憂專心求學圓夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門高中參加妙惠居士林課輔班的王律登同學，2023年繁星推薦入學錄取台灣大學機械工程學系，卻因經濟壓力想放棄就學圓夢機會，妙惠居士林林長吳文正得知後，特到校頒發1萬元獎學金，並應允提供大學4年學費，且將給王同學家中經濟補貼，讓他無後顧之憂，專心求學圓夢。

來自於單親家庭的王律登同學，家中經濟靠母親不穩定的零工，因與外婆同住，無法申請低收入戶補助。在北門高中就學期間，王同學擔任2份學校圖書館愛心會工讀生來賺取生活費用，甚至有時假日也會參加白鶴陣賺取出席費。平日王同學參加學校晚自習，由妙惠居士林課輔班提供晚餐補助，讓自己的生活經濟自主不會造成家裡的負擔。

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妙惠居士林林長吳文正先生，19年前即在七股地區國小發起學童「課後義務輔導」班，他一一拜訪當地國小校長，洽詢各校弱勢家庭學童，提供照顧及課業輔導，後續並將此善舉延伸到國中。林長吳文正有感於國中、小階段所照顧的學生，已升上高中甚至大學，但其家庭狀況尚未能完全改善，於是在107學年度起，與慧治基金會在北門高中開辦課後義務輔導班，提供留校晚自修的輔導班學生晚餐便當及協助督導晚自修老師津貼，至今年已經有5屆畢業學生嘉惠弱勢學子數百人。此外，還有昭明中學也有輔導班協助弱勢學子。

2023年北門高中參加妙惠居士林課輔班的王律登同學，繁星推薦入學錄取台灣大學機械工程學系，來自於單親家庭的他，家中經濟不佳，因考量北部消費高，怕自己北上求學而造成家庭負擔，一度想放棄就讀台灣大學。林長吳文正先生得知勤奮向學，凡事以家庭為考量的王律豋同學的困難，因此林長吳文正特別到校頒發1萬元獎學金，並應允提供大學4年學費，給予律豋無後顧之憂專心求學。

林長吳文正受訪表示，他除會提供王同學大學4年學費外，也會補助王同學家中經濟，讓王同學求學無後顧之憂，他期勉王同學專心求學，目標至少設定完成碩士目標，藉由教育來翻轉自己人生，改善家庭的狀況。

北門高中吳俊憲校長表示，王律豋同學就讀大學學費已解決，但大學期間在台北生活費仍苦惱著他，學校師長亦積極協助尋找善心人士及團體，期能幫助王生順利完成大學學業。如同妙惠居士林課後輔導班成立緣起「今日主導整個社會的社會菁英及企業或政治領袖，有很多都來自清苦貧寒的環境，但也有許多社會問題也來自於清寒困苦的交相逼迫。這當中的差別就是清寒家庭的子女是否有接受適當的教育培植及克苦自勵的精神。其關鍵往往是清寒家庭生命中的貴人出現與否。我們要做的就是~做孩子生命中的貴人」。今日王律登同學求學關鍵中的第一位貴人吳文正先生已經出現，期待後續能有更多的貴人一起來協助弱勢學生的就學與生活，提供他們創造光明未來的能量。