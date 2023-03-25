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李宗盛售老家助弱勢！門諾「年華大樓」上樑　預計下半年完工

▲▼音樂教父李宗盛所捐贈興建的長照人才培育中心「年華大樓」，舉行上樑感恩禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼音樂教父李宗盛所捐贈興建的長照人才培育中心「年華大樓」，舉行上樑感恩禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

音樂教父李宗盛捐贈興建的長照人才培育中心「年華大樓」，自2020年7月動土至今，歷經2年多的疫情，23日在門諾會醫療財團法人董事會、機構總執行長等多位主管與同仁的見證下，舉行上樑感恩禮拜，預計今年下半年將可完工啟用。

▲▼音樂教父李宗盛所捐贈興建的長照人才培育中心「年華大樓」，舉行上樑感恩禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

年華大樓上樑感恩禮拜，在門諾會醫療財團法人黃信德董事、吳政義董事、李紫陽董事、張文信總執行長、莊永鑣副執行長、林明桂資深高專、賈漢生特助、黃聲遠建築師及長照部同仁與承做廠商的共同見證與祝禱聲中，圓滿完成。總執行張文信表示，年華大樓的興建不僅延續了李宗盛先生對父母的愛，也因為他開啟了這條路，才能讓源源不絕的愛不斷湧入，讓東部偏鄉長者能夠得到更妥適的照顧與關懷。

▲▼音樂教父李宗盛所捐贈興建的長照人才培育中心「年華大樓」，舉行上樑感恩禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

繫上祝福經文卡的鋼筋緩緩升起。
 
2年多前，門諾醫院規劃在吉安鄉興建日照中心和失智團體家屋，李宗盛得知後，不僅捐售北投老家，同時也在他的登高一呼下，募足2億經費捐贈興建日照中心「年華大樓」，同年7月更帶著高齡96歲的母親潘雪華，出席見證動土典禮，母子間的深情互動著實令人感動與難忘。

▲▼音樂教父李宗盛所捐贈興建的長照人才培育中心「年華大樓」，舉行上樑感恩禮拜。（圖／門諾醫院提供，下同）

4層樓的年華大樓，預計下半年可完工啟用。
 
雖無法親自參與上樑典禮，但李宗盛先生對於年華大樓的興建仍持續的關心，2年來多次與建築師及醫院團隊到現場會勘。代表李宗盛先生出席的特助賈漢生表示，李宗盛先生將母親給他的感動與啟發，擴展為對東部長者的關懷，在他貢獻一己之力的同時，更感謝社會上也因為有這麼多樂意付出的人，才能讓這份愛不斷延續，持續轉動。
 
繫上祝福經文卡的鋼筋緩緩升起，總執行長張文信除了代表機構感謝建築團隊、營造團隊以及門諾同仁的付出與辛勞，也再次向音樂人李宗盛表先生表達最深的謝意，因為他的開啟，讓這份愛持續的循環，也讓年華大樓成為最美的愛的見證。年華大樓不僅外觀設計別具特色，內部也將結合智慧長照與科技的運用，讓來到這裡的長者都能獲得充滿溫度又兼具科技化的服務。而這棟4層樓的年華大樓，預計下半年可完工啟用，建物規劃1、2樓為日照中心，可容納60位長者，3樓為長者復健中心，4樓則規劃為長照人才培訓教室。

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