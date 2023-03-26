好心運將幫開車門！身障女「一熟練舉動」遭罵翻：害死其他人

記者柯振中／綜合報導

面對生活不方便的人，熱情的台灣民眾總是會伸出援手。不過，高雄一名運將日前載到行動不便的女乘客，於是到達目的地以後，貼心地下車幫開門，沒想到事後查看車內的行車紀錄器，氣得上網公審，女乘客的行為曝光，也遭網友一面倒轟爆。

一名運將在「爆料公社公開版」上傳一段行車紀錄器影片，日前有同行載到一名行動不便的女乘客，因此到達目的地以後，下車幫女乘客打開一側的車門，方便對方能夠直接下車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼身障女趁著司機下車幫開門的空隙行竊。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

沒想到事後查看行車紀錄器，才發現該名女乘客趁著他下車、走到車門旁的間隙，突然伸手向駕駛座掏去，似乎是在行竊。運將也氣得直喊，「因為她行動不便，需要協助幫忙下車，當司機下車時偷竊」，提醒其他司機不要落入同樣的圈套。

從畫面當中可以看見，司機下車以後，女子迅速挪動身形，接著出手向駕駛座伸去，不就以後就將伸出去的手收回塞進包包，似乎是在藏什麼東西。

不少網友看完可惡的畫面，不禁出言痛罵，「利用別人的善心做壞事，真是缺德」、「人心隔肚皮，果然還是要用監視器自保」、「丟自己的臉」、「這看著還是多可怕」、「利用別人的善良來偷竊，小心變成手殘」、「偷的時候手倒是很俐落」、「她應該是不知道有在拍。」