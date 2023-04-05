台南市「平民安葬專戶」　12年助9400多位弱勢完成後事

▲台南市政府成立「平民安葬專戶」，接受各界善心人士捐款，讓台南市低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者，透過區公所申請補助，協助處理喪葬事宜。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明節終追遠祭祖表孝心，但仍有很多弱勢人士無錢辦理後事，台南市政府成立「平民安葬專戶」，接受各界善心人士捐款，讓台南市低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者，透過區公所申請補助，協助處理喪葬事宜，自2011年至2023年2月底止，已幫助9420位市民安葬，補助金額達1億1872萬3千元。



台南市長黃偉哲表示，生老病死為人生必經的過程，市府成立平民安葬專戶，目的是幫助弱勢家庭在承受失去親友的傷痛時，喪葬費用上能夠獲得來自各方的雪中送炭，共同幫助處理親人的身後事。

黃偉哲感謝並呼籲企業及各方善心人士響應捐款不間斷，確保平民安葬專戶的長期運作，共同幫助經濟弱勢及孤苦無依的獨老完成人生最後的篇章。



民政局指出，自平民安葬專戶成立以來，受到各界踴躍響應，感謝高瑭中醫診所（台南市）、冠榮國際運通有限公司（台北市）、億萬里股份有限公司（台北市）、財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會（台北市）、苙源螺絲企業有限公司（高雄市）等百餘家公司行號、慈善團體及全台善心人士，長期不間斷的慷慨捐助，成為南市弱勢家庭最有力的支持。



台南市政府表示，受人口結構老化及COVID-19疫情影響，平民安葬補助申請件數近年皆維持在千件以上，統計2019年1145件、2020年1340件、2021年1279件、2022年1275件，顯示台南市各角落仍有許多要幫助的人。



為讓平民安葬專戶持續發揮助人，仍須仰賴各界持續響應，目前平民安葬専戶的捐款方式有：信用卡線上刷卡、信用卡定期定額、實體/網路ATM/網路銀行轉帳、銀行/郵局臨櫃匯款及現金捐款。



其中新增「信用卡定期定額」的捐款方式，捐款人只需下載填妥授權書回傳，即可以個人或多人名義，依指定的金額於每月5日進行捐款（遇假日順延），捐款資料除可自動上傳國稅局也可索取郵寄紙本收據，作為次年申報個人綜合所得稅抵稅，詳細捐款資訊歡迎至台南市殯葬資訊服務網平民安葬專區(https://mort.tainan.gov.tw/Donation/)查詢。