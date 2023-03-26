台南做工行善團愛心修繕　市長夫人慰勞高齡長者展笑顏

▲台南做工行善團修繕志工為職災勞工等弱勢修屋，市長夫人劉育菁一大早也特地帶餐點及飲品，前往此三處修繕案場慰勞辛苦的志工，並關懷弱勢修繕戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實市長黃偉哲打造「希望家園」的施政理念，結合「做工行善團」修繕志工為職災勞工等弱勢修屋，為幫助更多需要的弱勢家庭，做工行善團各志工運用自身專業技能及假日休息時間，協助弱勢改善居住環境。

26日前往服務的學甲區、將軍區及佳里區等3處修繕戶案主都是高齡長者，修繕志工暖心的義舉，讓受助的長者感到無比溫馨與歡喜，每次看到前來修繕的志工一步步的打造自己的住宅，不禁展露感動的笑顏。市長夫人劉育菁一大早也特地帶餐點及飲品，前往此三處修繕案場慰勞辛苦的志工，並關懷弱勢修繕戶。

學甲區70歲黃姓獨居長者，居住的祖厝因年久失修，屋頂也已坍塌，下雨天需要用水桶接水，居住環境不佳。今日由台南市泥水業職業工會持續進行房屋修繕服務，進行泥水基礎(柱頭)地坪混凝土施工。前幾日已由台南市鋁製品製造裝配職業工會先行協助鋁門框安裝施工，後續也將進行鋁門片安裝施工，後續再由台南市電氣業職業工會、台南市木工業職業工會及台南市油漆工程業職業工會接棒，為黃姓獨居長者打造希望家園。

將軍區66歲獨居老人陳先生，平日以養殖紅蟳販賣為生，收入不佳又不穩定，僅仰賴親友及慈善團體送物資渡日，陳先生只能住在塭寮堆滿雜物的倉庫，雖在倉庫旁自行搭建磚塊屋，但因為身體狀況不佳停擺，磚塊屋沒有屋頂無法遮風擋雨，做工行善團進行多次場勘，並協調做工行善團相關工會施工期程，於21及22日由金屬業職業工會開始施作屋頂鐵厝鋼板安裝施工，26日再由電氣業職業工會進行化糞池埋設及管線配置，將軍區社區發展協會前主任吳義和也提供美味愛心便當，大家奉獻愛心為獨居老人打造舒適家園。

居住於佳里區83歲高齡的黃老先生，目前與一名70多歲中風的姪子同住，而案主本身患有心臟病。因居住的房屋老舊，房屋有多處需整修，包含屋頂鋼板補修，以及更新電線、燈具並安裝新的隔間、天花板。但因本身為低收入戶，又因年事已高無法工作，生活仰賴每月低收入戶生活津貼，無力整修舊屋。勞工局「做工行善團」於3/20(一)由台南市建築結構及零組件製造職業工會，進行屋頂鐵厝鋼板補修安裝施工，讓原本破舊的房屋重現新貌。

26日由泥水業職業工會及電氣業職業工會志工接力，進行排水溝施工及電線配置施工；四月上旬台南市電氣業職業工會及泥水業職業工會將繼續進行燈具安裝施工、隔間美化板、天花板輕鋼架安裝施工，希望在梅雨季前完工讓黃老先生擁有一個遮風擋雨的安樂窩。今日佳里區朱雅宏區長、安西里陳雅慧里長及經常捐助做工行善團材料經費的安定慈善會也到場關心。

王鑫基局長表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，今日團隊中更是不少家庭志工一同行善，像今日有泥水工會父子檔（陳克銘與陳柏融）、二對夫妻檔（李三連及李陳五妹、謝孟峰及林宜靜），電氣工會父子檔（張世明及張廷宇）、（林瑞珍及林永富），以及台南市勞工志願服務協會夫妻檔（梁志男理事長及林佳香）共同參與。在往後的日子裡勞工局仍會持續致力於協助更多的弱勢勞工家庭，也希冀社會各界一同與勞工局和修繕志工們共同努力，打造屬於我們的理想「希望家園」，也把這份來自社會各界的愛持續傳承下去。