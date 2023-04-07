守護山林強強聯手　南消攜手嘉義林管處強化山林火災搶救

▲為有效降低山林火災發生及精進山林火災搶救戰術，南消第四與第二大隊，會同林務局嘉義林管處玉井工作站，召開強化山林火災研討工作會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市消防局因應今年以來天乾物燥造成山林火警頻傳，為有效降低山林火災發生及精進山林火災搶救戰術，由災害搶救科指導轄區山林廣大之第四與第二大隊，會同林務局嘉義林管處玉井工作站，於左鎮消防分隊召開強化山林火災研討工作會議。

這次會議特別針對台南市近年來山林火警發生件數及原因進行分析，並檢討近3年大型山林火災搶救艱困點進行回顧檢討，同時針對預防山火措施以及救災立體化交流探討，包括運用空拍無人機進行大範圍火場勘查，以判斷火勢延燒方向，據以建立防火線及防火巷，地面人員如何協同直升機灑水灌救等救災戰術精進研討，且展示相關新式救災裝備車輛及山林滅火工具等進行技術交流。

第四大隊大隊長蔡國保表示，因應山林雜草火災道路崎嶇，加上林草叢生，不易接近火點，且救災時間冗長，消防局特別強化個人裝備輕量化，同時考量水源不足情境，使用背負式電動噴霧機、手槍式瞄子及火把等多管齊下，並與相關單位持續防範山林火警及加強橫向聯繫，進行多項預防措施，建立聯合救災指揮體系，以強化整體山林火災應變能量。

消防局局長李明峯指出，因應各類火災搶救技能之深化，消防局持續以創新及科技思維追尋突破，如徵用民眾農用水槽，輔以移動式幫浦或小型水箱取水、使用熱顯像儀空拍機進行火場研判，或近期由小北百貨甫捐贈的四輪驅動搬運車，都可在山林火警發揮勘查及人員器材運送，呈現出本局突破傳統救災思維的決心及執行成果，期待能持續達成市府守護市民安全的使命。