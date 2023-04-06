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南消中正分隊與義消婦女防火宣導隊　電台宣導防火防災

▲台南市消防局第七大隊中正分隊與第一婦女防火宣導隊，前往勝利之聲廣播電台接受訪問及防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊與第一婦女防火宣導隊，前往勝利之聲廣播電台接受訪問及防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊中正分隊與第一婦女防火宣導隊姊妹們，前往勝利之聲廣播電台接受訪問及防火防災宣導，期待藉由電台媒體，能將最新的防火防災觀念推廣給更多的市民朋友。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊與第一婦女防火宣導隊，前往勝利之聲廣播電台接受訪問及防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次電台針對『防範一氧化碳中毒及液化石油氣』及其他如「119報案方式」、「爆竹煙火施放安全宣導」、「防震口訣趴下掩護穩住」、「鼓勵民眾踴躍加入消防或災害防救志工」、「常見易造成火災用電習慣、避難逃生原則要領說明」、「山域及水域活動安全」、「熱中暑急救方式」、「各項防颱準備」、「珍惜救護資源及CPR宣導」等各項主題進行防火防災宣導，婦宣中隊一分隊副分隊長吳蓓慈更強調安裝住宅用火災警報器(住警器)的重要性，讓家庭更加安全。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊與第一婦女防火宣導隊，前往勝利之聲廣播電台接受訪問及防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源呼籲市民朋友，住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居。局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下不斷透過各種平台或時機來傳達相關資訊，期使提升市民的防火防災意識，打造更有抗災韌性的宜居城市。

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