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南消麻豆清明祭祖結合區公所　聯合防火宣導

▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

今年適逢幾十年來的乾旱，雜草火警讓消防人員疲於奔命，5日清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊、麻豆義消分隊、麻豆婦女防火宣導隊、麻豆衛生所、麻豆派出所、麻豆清潔隊等公部門，於麻豆區港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。

▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場利用無人機吊掛清明防火宣導布條告知現場祭拜民眾勿隨意燃燒雜草，如有發現行為人將直接逕行舉發，切勿存有僥倖的心態，除節省用水外，更可讓消防人員獲得喘息時間。

▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆區柳世雄區長表示，於3月初麻豆區公所已持續於公墓及其周邊進行雜草的清除，確實有效降低公墓、雜草的火災發生，也避免火警所產生的大量濃煙，對於附近周遭的居民，有個良好的生活環境。

▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第二大隊大隊長王騰毅表示，近日二大隊所轄的麻豆、官田及玉井分隊對於隨意焚燒雜草或廢棄物的行為人已開立舉發單，請民眾清除雜草或廢棄物後，應以正常的管道進行清運，避免火災造成的生命財產的損失。

▲清明節當日由麻豆區公所聯合麻豆消防分隊等公部門，於港尾示範公墓辦理清明祭祖暨防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯也呼籲鄉親朋友，清明掃墓祭祖，請配合防火「四不二記得」政策，四不:1.不亂燒雜草2.不燃放爆竹3.冥紙不飛揚4.菸蒂不亂丟。二記得:1.記得滅餘燼2.記得把垃圾帶走，傳達「紙錢集中焚燒」等概念，讓清明防火常識深植民心，提高民眾防火警覺。

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