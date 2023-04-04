烘衣機噴火球爆炸！竟是口袋「遺留1物」釀禍　男差8秒躲一劫

▲男子離開洗衣店不到10秒後烘衣機突然爆炸。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙一間自助洗衣店發生爆炸事件，當時一名男子才剛走出店內不到10秒，一台烘衣機就突然起火爆炸，威力大到整間店的玻璃都被震碎，畫面相當恐怖。調查結果發現，居然是有人將打火機放在口袋內又丟入烘衣機，才因此發生爆炸。

Un hombre se salva por diez segundos de una brutal explosión en una lavandería de La Coruña — ABC.es (@abc_es) April 3, 2023

根據《每日郵報》報導，西班牙西北部拉科魯尼亞市（La Coruna）的一間自助洗衣店在上個月14日發生爆炸意外。當時一名男子拿著剛洗好的衣服準備離開，沒想到他才走出門外不到10秒鐘，一旁的烘衣機突然爆炸。

從曝光的監視器畫面可以看到，最靠近門口的烘衣機正烘著衣服，結果烘衣機的門突然自己打開，數件衣服掉出來後，內部冒出一團火球，接著強大的爆炸威力把整間店的玻璃全都震碎，連天花板的輕鋼架都掉了下來，而烘衣機內還冒著火。

所幸當時店內沒有任何顧客，最後一名離開店內的男子也驚險逃過一劫。根據消防單位初步調查，應該是顧客將打火機遺留在褲子的口袋裡，又將褲子放到烘衣機裡面，才會造成爆炸。