發揮巧思　南消安定分隊清明宣導送「平安水」一舉兩得

▲台南市消防局第四大隊安定分隊與安定區公所合作，進行防火宣導及駐點防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國人清明期間會燃燒紙錢及香枝祭拜祖先，常會因此不慎引起公墓火警，且今年降雨量少，雜草火警案件趨於增加，台南市消防局第四大隊安定分隊與安定區公所合作，進行防火宣導及駐點防火。

安定消防分隊、安定區公所針對轄內各大公墓進行除草，將易燃燒之雜草、樹枝進行清除整理，並在轄區內各大公墓明顯處懸掛宣導布條，安定分隊今年除循往例於公墓放置大型儲水桶當取水點，提供消防局清明水袋外，並發揮巧思贈送「平安水」，既可讓掃墓民眾清涼解渴，亦可澆熄餘燼，一舉兩得，讓清明掃墓期間大家都能平平安安免於災。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，民眾掃墓應牢記「4不2記得」口訣，不隨意丟煙蒂、不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、記得隨手收拾垃极、記得撲滅餘燼，畢竟星星之火足以燎原，多一分謹慎，少一分損失，避免憾事發生。

消防局局長李明峯亦表示，今年春季適逢雨季延後、氣候乾燥溫暖，易使山林田野環境因少許火星就引發火災，民眾前往公墓區域祭祖導致雜草火災頻傳，消防局積極宣導市民清明防火觀念，以期能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。