郭台銘表態怕綠營「見縫插針」？　侯友宜：台灣人不愛看政治紛擾

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

鴻海集團創辦人郭台銘表態爭取國民黨總統提名，外界關注新北市長侯友宜動態。媒體今在侯友宜公開行程問到，對於郭表態，是否擔心藍營不團結，綠營「見縫插針」？對此，侯友宜表示，台灣最需要的是團結，一切的政治紛擾、政治對抗不是台灣人要看到的，把國家、人民利益放在最前面，政黨和個人沒那麼重要。

郭台銘表態爭取國民黨總統提名，近侯人士透露，侯友宜最憂心的是民進黨藉機操作「侯郭爭」，製造黨內紛亂。

侯友宜今上午出席綠湖公園地下停車場暨生態公園啟用典禮，媒體問到，未來是否和郭台銘良性競爭？侯友宜表示，台灣最需要的是團結，一切的政治紛擾，以及不必要的政治對抗，這不是台灣人要看到的。每個人在工作崗位上，最重要的就是把國家、人民利益放在前面，政黨和個人沒那麼重要。

侯友宜強調，台灣目前的情勢是非常嚴峻，大家最重要是要團結，這才是該做的事。

另，媒體也問到，傳出郭台銘在出發訪問美國前與黨主席朱立倫會面，黨內「郭朱聯手卡侯」的傳聞甚囂塵上。對此，侯友宜表示，朱立倫非常認真、用心的在凝聚所有人的力量，期待朱立倫的睿智能領導、凝聚所有力量，為人民做出最大貢獻。

