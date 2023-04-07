曝訪美將見美國會議員　柯文哲：要讓世界認識民眾黨

記者蘇晏男／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲明將啟程「自由台灣 對話之旅」訪美之旅，外界將此行視作柯備戰2024總統大選的暖身。柯文哲今（7日）在行前說明會上表示，他此趟將拜訪美國政府機關、國會議員、智庫，以及台僑等，要把台灣興起的第三勢力代表台灣民眾黨介紹給美國，讓世界認識台灣民眾黨。

▲柯文哲訪美記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲7日率甫加入民眾黨的前台北市副市長黃珊珊、立委張其祿等人舉行「訪美記者會」 ，說明訪美之旅行程。根據民眾黨規劃，柯文哲將於明下午5時半搭乘華航CI12班機起飛，預計在美國時間8日晚上8時35分抵達紐約，回台則是搭乘長榮BR51班機，預計台灣時間28日早上6時抵達。

柯文哲表示，美國是世界最強國家，台灣重要盟友，對台國安有密切關係，特別美國會通過多項友台法案；美國是台灣重要戰略夥伴，也是台灣重要經濟夥伴，在這兩者之下，「我們有必要了解美國」。

柯文哲說，他此趟將拜訪美國政府機關、國會議員、智庫，以及台僑等，目的是了解美國，另方面也希望避免坐井觀天，要從美國甚至世界的角度回看台灣。

柯文哲也說，他這次去美還有一個目的，就是把台灣興起的第三勢力代表民眾黨介紹給美國，讓世界認識台灣民眾黨；國際上中美對抗，國內藍綠僵局，作為台灣第三勢力總要走出一條活路，所以他提出「台灣自主，兩岸和平」的目標，也希望建立跟各方對話的平台，也讓共榮、和平台灣可以實現。

此次陪同柯文哲訪美的人有黃珊珊、立委吳欣盈、新北市議員陳世軒、柯文哲辦公室發言人陳智菡。黃珊珊說，因為她之前在美國待過一陣子，所以她這次擔負的任務比較像當地導遊、地陪的角色。

備受矚目的華府行程落在4月17日至4月21日，柯文哲預計將拜會國際企業、美台商會，到約翰霍普金斯大學、CSIS演講，並接受美國之音專訪等，此外也將有兩場目前僅寫「拜會」的行程。

對於公布的行程表中有僅寫「拜會」的行程，陳智菡解釋是因為基於互信、事前保密原則，所以部分拜會跟參訪行程要遮蔽。