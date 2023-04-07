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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協調費芯大戰？　蔣萬安：把支持者心聲讓有意為民服務的人了解

▲蔣萬安與謝國樑7日受訪。（圖／記者吳杰澄攝）

▲基隆市長謝國樑7日拜訪台北市長蔣萬安。（圖／記者吳杰澄攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯爭取黨內2024台北市第7選區立委提名，激烈競爭被外界形容是「費芯大戰」，傳台北市長蔣萬安有意介入協調。對此，蔣萬安今（7日）表示，他最重要地是把支持者心聲與基層想法，讓所有有意為民眾服務、參與公共事務的人來充分了解，他也希望初選公平穩定，並在初選之後大家團結一致。

蔣萬安7日上午在台北市府劉銘傳廳接待前來拜訪的基隆市長謝國樑及其市府團隊、基隆市議會議員。會前媒體詢問蔣萬安、謝國樑對「費芯大戰」的看法時，蔣回應，他的態度一直一樣，希望初選公平穩定，而初選之後團結一致，贏得勝選。

謝國樑則說，基隆目前有兩位議員有意爭取國民黨立委初選，作為縣市長，理應盡力讓過程更平和、順利，雖說協調黨務是黨部的事情，但他認為縣市長在當地責無旁貸，能盡量幫忙就盡量幫忙。

對於台北市議員游淑慧受訪時勸蔣萬安不要介入「費芯大戰」，應該專心市政，蔣萬安說，他最重要地是把支持者心聲與基層想法，讓所有有意為民眾服務、參與公共事務的人來充分了解；最重要進入初選階段，希望過程公平、穩定，最後提出最好的候選人，爭取民眾認同，贏得勝選。

至於徐巧芯稱不接受摸頭，媒體好奇蔣萬安該怎麼協調。蔣萬安說，他希望初選過程穩定，因為支持者共同期待的是希望初選之後，大家團能團結一致，也希望把這樣的基層心聲，讓所有參與初選的人了解。

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