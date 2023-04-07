機上4人全罹難！美飛機剛起飛就墜毀　警「等到隔天」才打撈

▲美國一架Piper PA-32R在當地5日墜毀，造成4人死亡，非涉事飛機。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

美國警方在當地6日證實，有一架小型飛機在洛杉磯飛往佛州途中墜毀，導致機上4人當場死亡，而遇難者遺體也已全部被尋獲。

綜合美聯社等美媒報導，警方6日在新聞發布會上指出，涉事的飛機是一架單引擎Piper PA-32R飛機，班機在當地5日晚間9時30分左右起飛不久後，於佛州墨西哥灣（Gulf Coast）墜毀。

報導稱，飛機發生事故後，附近碼頭有幾名目擊者立刻撥打了911報案，不過由於警方「在天亮前無法部署潛水隊」，因此蛙人直到白天才被派到現場打撈。

救援隊於當地6日中午前在水下約7公尺處發現了飛機殘骸，並尋獲機上乘客的遺體。遇難者確認為64歲的飛行員威廉（William Lumpkin）、68歲的帕特麗夏（Patricia Lumpkin）、60歲的李奇（Ricky Beaver）和57歲的伊莉莎白（Elizabethe Beaver）。

佛州魚類和野生動物保護委員會、地方警長辦公室和海岸警衛隊如今仍在事發現場持續尋找殘骸，而美國家運輸安全委員會（NTSB）正在審查機場和附近碼頭的監控，以便對這起意外展開調查。