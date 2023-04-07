等嘸人！包車接機馬英九　徐巧芯嗆：台獨打嘴炮、空口說白話

記者崔至雲／台北報導

日前獨派教授、名嘴許維智提到，只要前總統馬英九敢在訪中時喊出「中華民國」，就會號召獨派到機場接機。國民黨台北市議員徐巧芯7日包下3台遊覽車，邀請獨派教授去接機，但現場不見獨派教授到場，她嗆「台獨打嘴炮，接機沒人到」，狠酸「獨派教授都是空口說白話」。

▲馬英九結束中國訪問行程返台，徐巧芯等台北市議員前往接機。（圖／記者李毓康攝）



今天中午台北市議員徐巧芯、游淑慧、鍾沛君、張斯綱、鍾小平、國民黨副發言廖偉翔等人一起從台北市議會搭車出發，前往桃園機場為馬英九接機。徐巧芯表示，自己先前說可以包10台遊覽車，讓所有獨派教授來迎接馬英九回國，但目前外面遊覽車只有支持者，沒有任何獨派教授敢來。

新北市議員葉元之表示，相較蔡英文總統去美國，馬英九才是彰顯國格跟主權，他告訴對岸「中華民國實際上是存在的」，民進黨一直不願意承認、挑各種毛病，「民進黨不要不願意讚美人家，民進黨應該跟我們去接機。」

張斯綱認為，這次馬英九到中國訪問，很重要意義是找回過去1949年以前的中華民國，而不是民進黨所指的1949年以後的中華民國；也讓國民黨重新找回中華民國的詮釋權，這非常重要。

鍾小平則說，「馬英九蠻屌的！中華民國跟台灣總統都說出口了。」他認為，這是開拓「九二共識」新藍海，這是馬英九對國民黨的貢獻，也感謝馬英九為兩岸和平帶來契機。

鐘沛君也強調，馬英九這一趟創下很多歷史意義，中華民國有一方人非常噁心，想吃的時候吃兩口、別人要吃還要嗆別人不敢吃，現在又不敢面對，要給馬最溫暖的迎接。