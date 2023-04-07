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馬英九訪陸成果為何？　國民黨：證明九二共識、一中各表論述有效

▲▼國民黨立法院黨團回應馬英九兩岸論述。（圖／國民黨提供）

▲國民黨立法院黨團回應馬英九兩岸論述。（圖／國民黨提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九結束訪陸之旅，7日13點搭乘國航CA195班機抵台。國民黨上午召開記者會表示，馬英九此行成就斐然，重新擦亮了中華民國的招牌，不僅讓對岸聽見台灣的聲音，也證明了和平交流做得到、護國尊嚴看得到。另外，馬英九也證明「九二共識、一中各表」論述對維護兩岸和平、交流對話依然有效，批評這凸顯了民進黨「不敢修憲」、「不敢台獨」，又「不敢挺中華民國」的困境。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉、文傳會副主委林家興、新北市議員江怡臻今日出席記者會。對於馬前總統此行成果，林祖嘉表示，馬英九此行重新擦亮了中華民國的招牌，堅持捍衛中華民國，維持了前總統的尊嚴。他質疑，反觀總統蔡英文這次出訪美國，蔡英文究竟說過幾次中華民國？馬英九的出訪，證明了國民黨才是真正中華民國的捍衛者。

林祖嘉強調，國民黨處理兩岸關係一向都基於中華民國憲法，包含九二共識、一中各表、反對台獨、求同存異，因此馬英九所說的「九二共識、一中各表」，一直都是國民黨的基本主張。此外，馬英九在其八年任內，兩岸展開了各式各樣的交流溝通與協商，在九二共識的基礎下，兩岸簽署了23項協議，台灣的國際空間也維持得非常好；但2016年蔡英文上任後，不僅不承認九二共識，又無法找到合適的替代方式，讓兩岸關係開始已讀不回，到現在兵凶戰危，邦交國更是持續減少。馬英九此次訪陸的和平之旅，又擴大兩岸溝通交流的機會。

林家興表示，馬英九此行擦亮了中華民國的招牌，更成為綠營兩岸錯誤政策的照妖鏡。他質疑，完全執政七年多的民進黨，這麼不喜歡中華民國，又不斷超越憲法自創政治修辭，為何遲遲不敢修憲？當馬英九到大陸勇敢說出「大陸也是我們一部分的時候」，蔡英文無論在台灣在國外都不願意說出中華民國，還要友邦瓜地馬拉總統說「台灣是唯一的中國」。

林家興認為，民進黨主席賴清德身為民進黨總統候選人，應該要把兩岸外交路線說清楚，當前台灣民眾都搞不清楚民進黨的兩岸路線，而若連民進黨支持者都不知道你是要挺台獨、挺修憲還是挺中華民國的時候，賴清德主席還當得下去嗎？面對2024年的未來國家路線，相信選民不會選擇空洞務虛、台獨優先，讓台灣邦交國斷光的民進黨。

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