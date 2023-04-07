「蔡麥會」後中國軍演　麥考爾嗆下錯棋：只會讓美台關係更加堅定

▲美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾、 新任印太小組主席金映玉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）6日抵達台灣，7日也率訪團抵達立法院，對於中共軍演，麥考爾受訪時表示，中共此次在台海以執法名義進行巡航，這些行為要是發生在國際海域上，都會造成非常嚴重後果，這顯然是他們下錯的一步棋，這些行動只會促使美國更加堅定和台灣站在一起。

麥考爾7日率團訪問立法院，對於媒體提問，台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面後，正值台海緊張情勢時機，此時訪台是否要釋放某種訊息？

麥考爾回應，正如麥卡錫議長所說，我們有權利跟自由跟台灣人民、政府會面，這也是為何今天站在這裡表達對台灣的支持，中共的威嚇手段並非新把戲，過去他們也有許多威脅，甚至這次在台海以執法名義進行巡航，這些行為要是發生在國際海域上，都會造成非常嚴重後果，這顯然是他們下錯的一步棋，這些行動只會促使美國更加堅定和台灣站在一起。

新任印太小組主席金映玉（Young Kim）則表示，今天來這裡就是要展現美台之間盟友關係，訪台之前我們還去過日本跟南韓，希望在印太地區與盟友對話，詢問他們若是台海發生衝突，是否願意一起合作？對外一致的立場跟口徑非常重要，必須讓中共知道，美國隨時都會出現保護台灣，保護彼此共同的價值，也就是自由、民主、人權。

金映玉指出，美國國會已經透過非常多行動表達對台支持，包含武器出口交付解決方案，解決武器交付延遲狀況，也通過不歧視台灣法案，支持台灣加入國際貨幣基金等組織，也持續支持台灣加入國際組織，包含世衛觀察員身份、國際航空組織等。

金映玉表示，就是要讓中共知道，他們不能再用這樣的威嚇方式以及發展中國家的特殊地位，取得不同的特殊待遇，近期國會也通過，中國不再是發展中國家，他們不能再取得低利率的特殊待遇，卻把省下來的經費投資在恐嚇周邊國家。透過種種方式表達美國會與台灣站在一起，將永遠是盟友。

也有媒體提問，若中共進攻，是否希望美軍協助抵禦？立法院長游錫堃表示，歡迎任何友邦國家一同抵抗對外擴張的威權政府，台灣是一個愛好和平、自由民主的國家，堅決反對戰爭，任何國家要侵犯另一個自由民主的國家，全世界的民主同盟國應該聯合起來對抗，唯有這樣才能確保普世價值，也就是自由民主人權。

游錫堃呼籲，全球民主國家一定要深究中共政權本質，除共產主義跟極權本質，中共的政治思想就是天朝，除非臣服，否則不會放過你，即便投降也沒有用。維持台海和平一定要壯大自己，冀望對方的仁慈是不可能的，唯有備戰才能避戰，也需要全球自由民主國家來幫助台灣，讓對方不敢侵略。

至於總統大選在即，是否擔心中國假訊息作戰以及網路攻擊？游錫堃回應，我國確實擔心，中國對台灣的打擊跟滲透無所不用其極，平常就已經這樣，何況是大選時？這樣的狀況確實令人擔憂。這部分在2020總統大選前，就通過反滲透法，但目前看起來還不夠，行政部門包含數位科技及國安單位都採取非常多措施，也跟友邦國家聯合起來，想辦法對抗這些訊息。



