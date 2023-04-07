馬英九結束訪陸返台！獨派高喊「滾回中國」 「芯費」到場接機

▲馬英九結束中國訪問行程返台 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九結束12天赴陸的「祭祖之旅」，今（7）日下午自上海返台，國民黨副主席夏立言及立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯等民代都前往接機，但機場外台灣基進及台灣國等獨派團體，高舉「台灣不歡迎中國木馬入境」、「馬英九引進共產黨」、「滾回中國」等標語抗議馬英九大陸行，而台灣國理事長陳峻涵趁機進入機場大廳，最後遭多名航警架離。

▲馬英九返台，台灣國陳峻涵抗議遭警方驅離。（圖／記者宋良義攝）



▲馬英九返台，台灣國陳峻涵抗議遭警方驅離。（圖／記者陳家豪攝）



由於日前獨派教授在電視上宣稱，若馬英九在對岸講出中華民國，他們將去接機，因此台北市議員徐巧芯發起包車活動，包了3台遊覽車從台北市議會出發，邀請獨派教授，不料獨派民眾並未到場，遭徐巧芯批「台獨打嘴炮」。

徐巧芯發起的接機活動也受到台北市議員鍾沛君、張斯綱、新北市議員葉元之、立委參選人廖偉翔等人的響應，一行人約12點半抵達入境大廰，集結支持者後也在入境大廰拉起「馬總統辛苦了！」紅布條等待馬英九入境。

▲馬英九結束中國訪問行程返台，台北市議員前往接機。（圖／記者李毓康攝）

而藍委費鴻泰、謝衣鳯、魯明哲、李貴敏、鄭麗文、游毓蘭等人則直接在機場管制區內等候馬英九，並親自陪同馬英九走到入境處，鄭麗文則帶領國民黨立委高喊「馬總統讚不讚！中華民國萬歲！」。

隨後馬英九則發表簡單談話表示，他用實際行動證明「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同的政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，最符合台灣民眾的利益；他也憂心執政者把台灣帶入險境，他會在民間繼續努力，讓台灣有和平安全的未來。發表完談話不接受媒體訪問離去。



