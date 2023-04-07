快訊／馬英九返台　「用行動證明九二共識又活過來」　

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九一行結束訪陸之行，今（7日）13點搭乘中國國際航空CA195班機從上海浦東機場抵達台北桃園機場。馬英九下飛機後即進行簡單的發言，談話中提到，他這次用行動證明「九二共識」，期盼和大陸有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，這樣最符合台灣民眾的利益。他也提到他憂心當前的情況，執政者持續將台灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇，他會在民間繼續努力，讓台灣能有真正和平與安全的未來。

馬英九完整訪問大陸行返國談話內容：

一，這次我到大陸祭祖，是我多年的心願，中華文化講「慎終追遠，民德歸厚矣。」尤其是我將屆滿七十三歲，卻是第一次到大陸，但我很欣慰的是，大陸民眾對我都非常熱情，有大陸媒體播放我祭祖的影片，短短一天居然有一點二億人觀看，讓我相當意外，也相當感動。

二，除了祭祖之外，我也帶著年輕學子與大陸學生交流，三場大學（武漢、湖南、復旦）的兩岸學生座談，效果超乎預期。我們每一場結束後要上車時，兩岸同學還在依依不捨的交換聯繫方式，這讓我對兩岸重新交流，產生無比的信心。年輕人是我們的未來，越早交流來往，越認識彼此，往後發生衝突的機率越低。我們踏出了第一步，我也邀請大陸的同學回訪台灣，我和我們基金會都會好好接待。

三，這趟旅程下來，我發現最重要的一點，就是媒體評論所說的：「九二共識又活過來了！」我用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，這樣最符合我們台灣民眾的利益。

我很憂心當前的情況，我們執政者持續將臺灣帶入險境，未來就是和平與戰爭的抉擇，我會在民間繼續努力，讓臺灣能有真正和平與安全的未來。

▲馬英九返台。（圖／攝影中心攝）