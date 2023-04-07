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全教總質疑數乙命題恐消滅數B　大考中心：持續溝通、凝聚共識

▲▼全教總指114分科測驗的數乙命題，以數A為主，此舉將消滅數B，呼籲教部出面亡羊補牢。（圖／許敏溶攝）

▲全教總批評分科測驗數乙命題以數A為主，將消滅數B，大考中心則回應，將持續溝通。（圖／許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114年分科測驗將加考數乙，但全教總今（7日）指出，大考中心現規劃數乙命題範圍是以數A為本，恐封殺數B學生在登記分發機會，大考中心則回應，從去年至今，已完成全國高中、大學相關學系問卷調查，多場諮詢會議及座談會，也邀請高中數學老師參加，初步完成撰寫考試說明草案，將持續與各界商議、溝通及凝聚共識，以便在四月底可配合招聯會公告。

為回應大學商管系招生需求，及回應「讓社會組學生多一次機會」呼籲，114年分科測驗將加考數乙，但全教總今天上午召開記者會，批評大考中心目前規劃數乙命題範圍是以數A為本，恐將引導高二學生為求最高學習CP值而選修數A，更封殺數B學生在登記分發機會，呼籲教育部應正視，並盡速召開專案會議進行亡羊補牢，包括數乙命題範圍應以數A與數B重疊內容及數乙課綱範圍為準。

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對此，大考中心則回應，自從招聯會決議114年分科測驗納入數學乙開始，大考中心即積極研議數乙考科相關議題並進行試題研發，從去（111）年至今，已完成全國高中、大學相關學系問卷調查，多場諮詢會議以及座談會，初步撰寫考試說明草案，內容包合測驗目標、測驗時間、測驗範圍、題型等項目。

大考中心指出，其中「數學乙」測驗內容規劃以12年級的數乙為本，且包含10年級數學部定必修、11年級選擇數A及數B共有單元，以及與數乙學習相關的單元為範圍。

大考中心表示，自去年12月底開始，大考中心全程参加教育部邀集國家教育研究院、國教署、高中数學科中心等相關單位的多場諮詢及共識會議，且在今年3月7至17日，根據教育部所召開會議決議原則，在修訂考試說明草案後，再辦理北中南東四場諮詢會議，邀請全國高中數學科教師報名参加。

對於各界關注數乙考科未來測驗規劃，大考中心表示，仍將持續與各界商議、溝通及凝聚共識，以便在四月底可配合招聯會公告各招生管道，在114學年度對於數學考科参採，同步正式公告114年度起，適用分科測驗數學科考試說明，並提供各界參考。

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