教部查核技專師資惹怒教授　私校工會批：行為草率、差別待遇

▲教育部首度進行技專師資查核惹怒教授，私校工會批評行為草率，且有差別待遇。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部上周首度針對技專師資專業與系所及任教課程是否相符進行查核，卻引發公私立技專校院校方與教授不滿，全國私校工會指出，教育部行政目的值得肯定，但行政行為過於草率、便宜行事，教育部不應該為了要查核少數不符規定個案就要求各技專校院大量舉證自清，造成學校困擾及不必要的負擔，且只查技專師資卻不查一般大學，明顯是「差別待遇」。

私校工會表示，教育部為落實專科以上學校師資質量考核，首度實質查核各技專校院教師學術或實務專長是否與系所及任教課程相符，行政目的值得肯定但行政行為過於草率，有待商榷。

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受到少子化影響，私校工會指出，確實有許多技專師資偏離系所專業，任教課程也與教師專業領域無關，已侵害學生受教權，教育部為此進行查核，將有助於導正技專師資偏離系所專業亂象，但這次查核程序，僅透過校務資料庫進行「形式比對」即產出「專業未確定相符」教師名單，再要求各校於一周內填報舉證資料並回報，教育部這樣行政行為草率粗糙，太過便宜行事，不可因為要查核少數不符規定個案就要求各技專校院大量舉證自清，造成學校困擾及不必要的負擔。

私校工會認為，根據行政程序法第7條規定，行政行為採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。教育部便宜行事，導致各校必須額外費時費力大量舉證，恐違反行政程序法第7條規定，而教育部只查技專師資卻不查一般大學，似有違行政程序法第6條「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」規定。

私校工會建議教育部，進行專科以上學校師資質量考核，在系統比對快篩後仍要以人工進行二次實質檢核，才能避免帶給學校不必要的負擔並干擾學校運作，也要針對一般大學進行查核，不可有差別待遇。