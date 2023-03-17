　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「快精盡人亡！」北醫大師涉性騷7人受害　校方僅停聘半年挨批

▲▼信義房屋信義世貿店孫國豪商圈訪問，台北醫學大學,北醫,台北醫學大學附設醫院,北醫大,臺北醫大,醫院。（圖／記者張一中攝）

▲北醫大傳出教師涉及7件性騷擾案，人本與立委不滿僅停聘半年。（圖／記者張一中攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台北醫學大學一名蕭姓教師，今（17日）遭人本教育基金會指控，對多名學生、職員以言語性騷擾或藉故肢體觸碰，包括「我快精盡人亡了」等誇張言詞，總計有7個性騷案成立，但校方僅停聘該師半年，甚至今年1月就復職還在校園自由活動，北醫大則表示，接獲通報後就依法調查，教評會決議終局停聘半年，現等待教育部核定，也接獲此案申覆，已依照程序進行中。

人本基金會今天與立委范雲共同召開記者會，指控北醫大某中心主任，也就是蕭姓教師，對職員、學生、校友進行言語性騷擾，該師在6人群組中標記某職員，還上傳精子游動影片，甚至在群組中留訊「我快精盡人亡了」等誇張文字，甚至曾對另一名職員表示「親一個」、「娶你」等內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人本執行長馮喬蘭表示，經過校方調查後，確認該師對7人的性騷擾成立，但目前懲處僅有停聘半年，而且在今年1月19日，該師就復職，且可自由出入校園。立委范雲則認為，該師違反情節已經不是輕微，教育部應該重新檢討對性別事件「情節重大」的定義與判斷基準。

北醫則回應，蕭姓教師涉性騷擾事件，校方在接獲通報後，立即進行教育部校安通報，同時召開性別平等委員會，立即成立調查小組，依相關法規進行調查，且調查開始，就依規定暫時予以蕭師停聘三個月，並靜候調查，且嚴禁騷擾或報復相關人員。

北醫指出，本案在去年12月下旬完成性平調查，教評會在今年2月中決議予以蕭師終局停聘半年，校方已在2月底已依規定函報教育部，需等待教育部核定方能停聘，而日前校方也接獲對此案申復，已經組成申復審議小組，目前正在進行程序中，校方會秉持勿枉勿縱原則，恪遵性平相關法規辦理。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／習近平將赴俄羅斯　會面普丁
知名水餃店3月底歇業　在地人洗版：天啊
樂天桃猿「1動作」讓李多慧點頭！　她感動揭內幕
「手指甲角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」險死
確診下周免隔離　快篩陽怎麼請假？勞動部解釋
星宇航空道歉！　3/26-5/6多航班停飛
「炒飯正妹」小吃店慘了！　警方開罰
快訊／忠孝東路鷹架崩毀！　工人「12F墜6F」卡空中命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南Josh搭機巧遇「台21歲經典國手」　網嚇壞：生涯重大危機

【廣編】老師們注意！隱藏在校園的肺功能「隱形殺手」　你發現了嗎？

他一句話告訴你「李多慧加入樂天」有多猛！　宛如簽到大谷翔平

林襄IG追蹤160萬人「峮峮粉絲僅92萬」！鄉民揭殘酷現實：怎麼比

「快精盡人亡！」北醫大師涉性騷7人受害　校方僅停聘半年挨批

延長遊客停留阿塱壹古道時間　南田入口創作「巨手」裝置藝術

胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3／26~5／6多航班停飛原因曝」

南投某國小爆集體染頭蝨！1~6年級共27學生中招　校方緊急投藥

淡水假日超多人！他看傻「有什麼好玩的？」　網狂讚1優點

實習學妹幫除毛！男患者下秒「失禁」...醫曝超尷尬真相

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

貓咪頭朝下倒掛卡車頭　司機狂追趕按喇叭提醒

台南Josh搭機巧遇「台21歲經典國手」　網嚇壞：生涯重大危機

【廣編】老師們注意！隱藏在校園的肺功能「隱形殺手」　你發現了嗎？

他一句話告訴你「李多慧加入樂天」有多猛！　宛如簽到大谷翔平

林襄IG追蹤160萬人「峮峮粉絲僅92萬」！鄉民揭殘酷現實：怎麼比

「快精盡人亡！」北醫大師涉性騷7人受害　校方僅停聘半年挨批

延長遊客停留阿塱壹古道時間　南田入口創作「巨手」裝置藝術

胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3／26~5／6多航班停飛原因曝」

南投某國小爆集體染頭蝨！1~6年級共27學生中招　校方緊急投藥

淡水假日超多人！他看傻「有什麼好玩的？」　網狂讚1優點

實習學妹幫除毛！男患者下秒「失禁」...醫曝超尷尬真相

男辦約定帳戶想借錢　「只能轉出無法匯入」警及時勸阻

王世堅預告領表選立委　除中正萬華、中山北松山「都有機會」

應普丁邀請　習近平3月20日赴俄羅斯進行國事訪問

同事1舉動「讓工作量大減」　過來人點頭：公司還給加班費

快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

男網紅自爆遭電視台編導性騷！被騙脫衣貼身摸…撲倒強上「那一刻很無助」

選策會成員引發爭議　「非必要單位」謝龍介：有爭議就擱置

孫芸芸、楊紫瓊新歡！BOTTEGA VENETA「黃銅繩結包」手提肩背都時髦

直擊／BLACKPINK高雄開唱「4種班機版本」瘋傳　粉絲鎮守小港機場

他合影「渣男保時捷」炫耀被車主打臉　棍棒怒砸5百萬超跑洩憤

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

生活熱門新聞

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

小三作業「棚－木＋日」猜1字　考倒他

深圳的圳「不唸ㄗㄨㄣˋ」　內行曝正確發音

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

李多慧「1亮點」被推爆：贏很多台灣啦啦隊

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

超薄焢肉飯一碗160　他踩雷還被老闆嗆

100元即期品吃三餐　他卻吃到哭了

胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3/26~5/6多航班停飛原因曝」

「好市多1物」降價　會員驚：比特價時便宜

看完WBC日本主場「見1畫面」搖頭：台式應援超屌

29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布

更多熱門

相關新聞

馬偕與真理傳學校法人合併　教部：曾被洽詢「沒收到合併計畫書」

馬偕與真理傳學校法人合併　教部：曾被洽詢「沒收到合併計畫書」

馬偕學校財團法人、真理大學財團法人傳出將合併，一旦合併成功將是一法人多學校（馬偕醫學院、馬偕護理專科學校、真理大學），教育部表示，曾接獲洽詢，但未收到法人合併計畫書或合作意向書，私校工會則認為，若法人能合併，至少能確保真理大學校產不會被清算歸公，但未來學校能否走向合併，仍有待觀察。

文藻外語大學推出ChatGPT教師研習課程

文藻外語大學推出ChatGPT教師研習課程

全動法引發16歲學生參戰疑慮　教部：停止系統建置「名冊留校」

全動法引發16歲學生參戰疑慮　教部：停止系統建置「名冊留校」

小心解除分期詐騙　女師連匯20次痛失41萬

小心解除分期詐騙　女師連匯20次痛失41萬

完善代理教師完整聘期及薪資　教部研商：補助財政困難地方政府

完善代理教師完整聘期及薪資　教部研商：補助財政困難地方政府

關鍵字：

北醫大教師性騷案停聘教部

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面