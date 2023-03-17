「快精盡人亡！」北醫大師涉性騷7人受害　校方僅停聘半年挨批

▲北醫大傳出教師涉及7件性騷擾案，人本與立委不滿僅停聘半年。（圖／記者張一中攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台北醫學大學一名蕭姓教師，今（17日）遭人本教育基金會指控，對多名學生、職員以言語性騷擾或藉故肢體觸碰，包括「我快精盡人亡了」等誇張言詞，總計有7個性騷案成立，但校方僅停聘該師半年，甚至今年1月就復職還在校園自由活動，北醫大則表示，接獲通報後就依法調查，教評會決議終局停聘半年，現等待教育部核定，也接獲此案申覆，已依照程序進行中。

人本基金會今天與立委范雲共同召開記者會，指控北醫大某中心主任，也就是蕭姓教師，對職員、學生、校友進行言語性騷擾，該師在6人群組中標記某職員，還上傳精子游動影片，甚至在群組中留訊「我快精盡人亡了」等誇張文字，甚至曾對另一名職員表示「親一個」、「娶你」等內容。

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人本執行長馮喬蘭表示，經過校方調查後，確認該師對7人的性騷擾成立，但目前懲處僅有停聘半年，而且在今年1月19日，該師就復職，且可自由出入校園。立委范雲則認為，該師違反情節已經不是輕微，教育部應該重新檢討對性別事件「情節重大」的定義與判斷基準。

北醫則回應，蕭姓教師涉性騷擾事件，校方在接獲通報後，立即進行教育部校安通報，同時召開性別平等委員會，立即成立調查小組，依相關法規進行調查，且調查開始，就依規定暫時予以蕭師停聘三個月，並靜候調查，且嚴禁騷擾或報復相關人員。

北醫指出，本案在去年12月下旬完成性平調查，教評會在今年2月中決議予以蕭師終局停聘半年，校方已在2月底已依規定函報教育部，需等待教育部核定方能停聘，而日前校方也接獲對此案申復，已經組成申復審議小組，目前正在進行程序中，校方會秉持勿枉勿縱原則，恪遵性平相關法規辦理。