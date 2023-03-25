首例！招攬代寫論文罰70萬被法院撤銷　教育部：已修法堵漏洞

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▲論文代寫相當猖獗，之前甚至刊登相關廣告。（圖／翻攝自Google）

記者許敏溶／台北報導

國內論文代寫事件頻傳，教育部為遏止歪風，在110至111年間裁處11件個案，但其中一案教育部雖開罰70萬元，當事人曾女先後提出訴願及行政訴訟，近日行政法院維持撤銷判決處分，成為逆轉免罰首例，教育部表示，敗訴主因是最高行政法院認為，曾女刊登爭議廣告是在學位授予法修法之前。

國內屢屢傳出有槍手代寫論文，甚至還在網站廣告招攬，為了遏止歪風，教育部在110至111年間，根據學位授予法，裁處11件引誘代寫論文或實務報告的個人和業者，但有業者和個人不服提出訴願乃至於行政訴訟，其中一案的曾女遭教育部開罰70萬，當事人不服提出訴願。

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教育部說明，109年6月16日查出曾女在網站刊登「文案撰寫、小說撰寫、填詞、論文代寫」的人才介紹，因為違反學位授予法第18條第1項第1款規定，依法裁處曾女罰鍰70萬元。

不過，曾女訴願未果後再提行政訴訟，台北高等行政法院判決教育部敗訴，撤銷原處分，也就是取消70萬罰款，教育部不服，上訴到最高行政法院，但在3月9日遭駁回，成為這波論文代寫逆轉免罰案件的案件。

▲教育部表示，曾女個案被駁回，主因是刊登爭議廣告出現在修法之前。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，最高行政法院認為曾女在97年間刊登爭議網頁，尚在學位授予法從102年修法，針對以廣告引誘代寫學位論文行為予以處罰之前，以及該網站僅有付費會員享有一定期間內與客戶連絡權利，而曾女非付費會員，法院認為在97年上架後，無繼續利用該網頁招徠客戶意思，認為教育部上訴無理由，所以予以駁回。

另對於查獲疑似違反學位授予法的案件眾多，但實際開罰卻不多，教育部指出，主因是廣告刊登多位於境外IP平台，不受我國法律規管，而代寫服務提供者與委託者聯繫方式追查不易，加上教育部不具刑事警察權，無權調閱資料，致裁罰上仍有困難，但教育部已會同相關單位及專家學者研擬改進策略，朝平台業者及學生學術自律兩面向優先處理，由教育部函請學校加強校內師生學術倫理、研究倫理及誠信教育；另也請相關平台業者協助向委刊者宣導，論文代寫廣告刊登係屬違法行為。