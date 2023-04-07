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數乙命題以數A為本！全教總批將消滅數B　籲教部出面亡羊補牢

▲▼全教總指114分科測驗的數乙命題，以數A為主，此舉將消滅數B，呼籲教部出面亡羊補牢。（圖／許敏溶攝）

▲全教總指114年分科測驗，數乙命題以數A為主，此舉將消滅數B，呼籲教部出面亡羊補牢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

爲回應大學商管系招生需求，及回應「讓社會組學生多一次機會」呼籲，114年分科測驗將加考數乙，但全教總今（7日）指出，大考中心目前規劃數乙命題範圍是以數A為本，恐將引導高二學生為求最高學習CP值而選修數A，更封殺數B學生在登記分發機會，呼籲教育部應正視，教育部長潘文忠應盡速召開專案會議進行亡羊補牢，包括數乙命題範圍應以數A與數B重疊內容及數乙課綱範圍為準。

為避免學生不必要的過度學習，108數學課綱依據學生需求採三軌分流，低數學需求的學生在高二選修數B，高三時可以選擇不再修數學或修數乙，而不同面相數學需求學生在高二選修數A，到高三時可以銜接數甲或數乙，高數學需求的學生則在高二時選修數A，到高三時選修數學甲。

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不過，全教總今天召開記者會，指114年分科測驗將加考數乙，經過檢視大考中心所提出114年數乙命題範圍，卻發現其命題基礎以數A為本，由於學測的數A相對比數B內容廣且深，將引導高二學生為求最高學習CP值而選修數A，呼籲教育部要亡羊補牢。

全教總高中學校委員會副主委臧俊維指出，108課綱設計，數學科在高一時為一般數學，高二時分流為數A與數B，像是自然組的理工醫農等有高數學需求學生會選擇數A，若是文史哲藝術等低數學需求學生則選擇數B，等到高三時加深加廣，數A學生可選擇數甲而無縫接軌，數A學生選擇數乙也沒多大問題，但因課程設計，數B學生只能選擇數乙。

▲▼全教總指114分科測驗的數乙命題，以數A為主，此舉將消滅數B，呼籲教部出面亡羊補牢。（圖／全教總提供）

▲全教總說明高中數學分流。（圖／全教總提供）

不過，臧俊維表示，在114年分科測驗將加考數乙，經過檢視大考中心所提出114年數乙命題範圍，竟然有數A獨有的部分，這是非常「匪夷所思」，因為數乙是針對數B學生而設計，而數A、B考生都可以來考數乙，在數乙測驗內容取材應該是選擇數A、B共有交集，草案上卻全都是以數A為主，此舉會讓第一線師生認為，在鼓勵數A學生來考數乙，將造成教學現場混亂，抹煞選擇數B的學生，學生也會都去選擇數A。

臧俊維強調，數A是針對高數學需求學生而設計，要求大考中心數乙命題範圍，應以數A數B重疊內容、數乙課綱範圍為準，同時應讓大學端清楚知道此數乙非彼數乙，勿以99暫綱課程概念類推108課綱內容，教育部應儘速啟動課綱、大考、考招制度的調整與修正，勿讓不完整的制度持續折磨現場學子。

全教總理事長侯俊良指出，從111到112年大考中心公告數字，同時考數A與數B考生大增1.2萬人，六科全考數量增加近9千人，顯示數A與數B考越多，後面越有保障，這和當初避免學生不必要過度學習而分流，在現場實況是已經崩潰，若之後分科測驗加考數乙還是以數A為基礎，將會更慘。

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