周六又要補課！　國小老師崩潰趕課「連假後再上2天又放假」

▲周六又要補課，不少國小老師說趕課趕得很崩潰。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應清明假期連假，本周六（3/25）又要補班補課，有國小老師崩潰說，開學才一個多月，就面臨第2次周六補課日，一周連上6天，不但學習效果差，清明連假一放就是5天，放完再上2天課又要放假，導致教學零碎化，而且通常連假過後隔天上課，小學生都在放空，眼看連假過後一周就要期中考，只能拼命趕課、多複習。

台北市信義區某國小老師指出，今年不但補課日多，且多集中在下學期，清明連假一口氣放5天，學生放完周四返校上課，上兩天又逢周末假日，而且通常學生放完連假隔天，上課都在放空，學習效果很差，等於該周只有周五一天可以好好上課，緊接著一周過後學校就要期中考，只能飆速趕進度，不然6月端午連假，又要上演一次補課戲碼。

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該名老師說，這學期才4個多月，就有3次要補課，頻率實在偏高，加上還有學校運動會相關活動，只能把握時間趕課程進度，也提醒家長，連假前一晚不要把活動排得太晚，盡量讓孩子可以提早收心，早點上床睡覺，隔天上課才有精神，維持學習效果。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，的確聽到很多基層國小教師反映，下學期都在趕課，頻率過高的連假與補課，造成連假症候群，不論是放假前或放假後，都不免影響學習成效，只能呼籲教學現場，適度設計課程內容，尤其是連假後返校上課第一天，盡量規劃活潑多元課程，幫助學生從連假中「回神」。