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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會：馬英九1992年說過　不接受不加註說明的「一中原則」

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委兼發言人詹志宏6日表示，前總統馬英九訪陸期間附和，宣稱中華民國憲法與中華人民共和國憲法均堅持「一個中國原則」，但卻忽略中共一向是運用「一個中國原則」作為併吞台灣，消滅中華民國的依據，但馬1992年擔任陸委會副主委兼發言人時，曾在記者會說過「在『一中原則』問題上，中共如果想用一個模糊的概念，把我們吃掉，我們是不會接受的」，他們願再次提醒馬當年這段話的重要性。

詹志宏在例行記者會上提到，中共操控馬前總統的赴陸訪問，刻意影響當前兩岸關係及擾亂台灣社會氛圍，「馬前總統是卸任國家元首，迄今仍接受政府各項禮遇，這次赴陸祭祖及參訪，他的言行動見觀瞻，因此，陸委會責無旁貸地持續在關注與提醒馬前總統。」

詹志宏指出，在中共宣稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」的時候，馬前總統在中國大陸附和，宣稱中華民國憲法與中華人民共和國憲法均堅持「一個中國原則」，試圖連結台灣與大陸的關係，卻忽略中共一向是運用「一個中國原則」作為併吞台灣，消滅中華民國的依據。

▼馬英九赴陸祭祖、參訪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九、湖南省委書記沈曉明、嶽雲中學 。（圖／記者任以芳攝）

詹志宏說，馬前總統在1992年10月31日擔任陸委會副主委兼發言人時，在記者會上說「在『一個中國』的原則問題上，中共如果想用一個模糊的概念，把我們吃掉，我們是不會接受的。我方不能接受不加註說明的『一個中國』原則。」我方願意再一次提醒馬前總統當年這段話的重要性。

詹志宏強調，馬前總統在與陸方晤談時，針對所謂的「九二共識」的意涵，並沒有提及國民黨所稱「一中各表」既有主張，反而稱讚中共的定義是「原汁原味」，令人感到驚訝與遺憾。

詹志宏說，多年來，北京的定義不斷發展演變，「九二共識」已與「一中原則」、2019年「習五條」的兩岸同屬一中、謀求統一，以及「一國兩制台灣方案」是一致的，誠如今天中共批判「蔡總統與麥卡錫議長會談」，再度宣稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，證明中共的一中原則的定義裡，完全沒有中華民國存在的空間。

詹志宏還說，「政府的兩岸政策立場一貫，我們會致力維護台海和平穩定；我們堅定『四個堅持』、強化『四大韌性』，捍衛國家主權及民主自由的決心不會改變。」

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