▲民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

前、現任總統的「雙英出訪」引發各界關注，民眾黨台北市議員林珍羽5日就分析其中差異，現任總統蔡英文出訪被美方定調為私人行程，卸任總統馬英九赴中國大陸則被給予很大的空間，降低了兩岸敵對氛圍，直接打破了抗中保台的救命符，甚至給2024的國民黨加上了一層金鐘罩。

林珍羽5日在節目《新聞大白話》中指出，馬英九這次赴陸對國民黨來說絕對是一劑強心針，她認為，這次馬英九的表現似乎把我國主權鞏固得還可以，而對於國民黨來說，馬英九沉寂已久，到了2023年卻好像成為新的救世主，馬英九這次赴陸直接替國民黨開了一條路，過去國民黨對於兩岸議題即使被抹紅也只會吞下去，但這次馬英九的表現為國民黨解套，甚至給2024的國民黨加上了一層金鐘罩。

林珍羽接著稱讚馬英九在湖南大學跟學生交流的時候，確切地把中華民國的憲法對兩岸的定位解釋得非常好，「這一塊絕對是替國民黨加很多分。」

針對「雙英出訪」，林珍羽直言，直接打破抗中保台的救命符，因為蔡英文訪美被美方定調為私人行程，而中國大陸給了馬英九非常大的空間，同時也降低了兩岸之間的敵對氛圍。她提到，「馬英九執政時『統』了嗎？蔡英文執政時『獨』了嗎？」她強調，因此，這次2024的選戰終於能擺脫意識形態，回歸到政策取向的戰場。