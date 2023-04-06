馬英九與台商擊掌！　上海和平飯店閉門座談會：盼兩岸「破冰」！

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九第十一天訪陸行，今（6）日上午9點率領「大九學堂」學生前往復旦大學進行交流，中午趕往上海和平飯店與各地台商會長座談會。馬英九道現場氣氛熱略，每個人主動上前擊掌，氣氛十分愉快。全國台企聯常務副會長吳家瑩也向《東森新媒體ETtoday》記者表示，他在與會時指出，「馬總統來大陸祭祖，率同台灣青年學子與大陸學生交流，在目前兩岸關係緊張氛圍下，無疑具有『破冰」的歷史意義。」

▲ 馬前總統在上海和平飯店與台商座談 。（圖／與會台商提供）

馬前總統今日行程「馬不停蹄」，結束上午復旦大學行程轉往上海和平飯店，中午12時到14時與台商座談會和餐敘。與會台商代表：全國台灣同胞投資企業聯誼會會長、上海市台協會長、上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事長李政宏，全國台台企聯常務副會長、張家港精工光電有限公司董事長陳錦龍，大陸全國台企聯常務副會長，廈門市台商協會會長吳家瑩，大陸全國台企聯常務副會長、太原市台商協會會長曾新慧，順德唐昕織維有限公司董事長，鼎旺織維股份有限公司董事長兼總經理林炳煌，浙江省嘉興市台協會長朱佑仁，「台商二代」吳偉誠、艾漫（上海）動漫設計有限公司負責人。

▲ 馬前總統專心筆記，紀錄台商的建言。（圖／與會台商提供）

根據台商提供畫面，馬前總統抵達和平飯店會場，氣氛超嗨，所有人心情激動，紛紛上前打招呼擊掌。還有台商說：「精神抖擻啊！」馬前總統立刻變成明星看板，大家爭相與他拍照，最後全體大合照。

據了解，今天不到30位各省台商代表，特地到上海與馬前總統會合。進入發言環節，各地台商會長發表自己對大陸發展想法和建言，馬前總統非常仔細聆聽，遇到重點特別筆記，紀錄台商的建議。

▲ 台商都樂於見到馬前總統訪陸，為兩岸再次帶來「破冰」的歷史意義。（圖／與會台商提供）

全國台企聯常務副會長吳家瑩也在座談會上表示，這幾天看到媒體報導，馬英九總統此行所到之處廣受關注、掀起風潮，由此可見，兩岸關係回暖是兩岸民眾所喜聞樂見的。

他說，馬英九這次來大陸祭祖，率同台灣青年學子與大陸學生交流，在目前兩岸關係緊張氛圍下，無疑具有「破冰」的歷史意義。

吳家瑩說，「疫情這三年，兩岸關係持續冰封，正是民進黨不承認『九二共識』。」身為在大陸發展二十多年的台商，真切感悟「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是兩岸良性互動、相向而行的「通關密語」。

他強調，「正是有『九二共識」，我們台商才有真正的一個『家」。』尤其近年來，「31條措施」等惠及台胞台企政策舉措的出台，兩岸融合發展不斷加速，正是台商發展的好機遇。「和平、要發展，要交流、要合作，這是兩岸同胞的共同心聲。」

據了解，這次馬總統訪陸之行給予台商很大鼓勵，希望此行能改善兩岸緊繃氛圍，讓台商發展更安心、有信心。許多台商也希望爭取兩岸直航全面恢復，有助於雙邊交流發展。

▼ 全國台企聯會長李政宏、全國台台企聯常務副會長吳家瑩。（圖／與會台商提供）

▼ 各地台商大合照。（圖／與會台商提供）