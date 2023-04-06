　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九與台商擊掌！　上海和平飯店閉門座談會：盼兩岸「破冰」！

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九第十一天訪陸行，今（6）日上午9點率領「大九學堂」學生前往復旦大學進行交流，中午趕往上海和平飯店與各地台商會長座談會。馬英九道現場氣氛熱略，每個人主動上前擊掌，氣氛十分愉快。全國台企聯常務副會長吳家瑩也向《東森新媒體ETtoday》記者表示，他在與會時指出，「馬總統來大陸祭祖，率同台灣青年學子與大陸學生交流，在目前兩岸關係緊張氛圍下，無疑具有『破冰」的歷史意義。」

▲▼ 馬英九、和平飯店、上海 。（圖／與會台商提供）

▲ 馬前總統在上海和平飯店與台商座談 。（圖／與會台商提供）

馬前總統今日行程「馬不停蹄」，結束上午復旦大學行程轉往上海和平飯店，中午12時到14時與台商座談會和餐敘。與會台商代表：全國台灣同胞投資企業聯誼會會長、上海市台協會長、上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事長李政宏，全國台台企聯常務副會長、張家港精工光電有限公司董事長陳錦龍，大陸全國台企聯常務副會長，廈門市台商協會會長吳家瑩，大陸全國台企聯常務副會長、太原市台商協會會長曾新慧，順德唐昕織維有限公司董事長，鼎旺織維股份有限公司董事長兼總經理林炳煌，浙江省嘉興市台協會長朱佑仁，「台商二代」吳偉誠、艾漫（上海）動漫設計有限公司負責人。

▲▼ 馬英九、和平飯店、上海 。（圖／與會台商提供）

▲ 馬前總統專心筆記，紀錄台商的建言。（圖／與會台商提供）

根據台商提供畫面，馬前總統抵達和平飯店會場，氣氛超嗨，所有人心情激動，紛紛上前打招呼擊掌。還有台商說：「精神抖擻啊！」馬前總統立刻變成明星看板，大家爭相與他拍照，最後全體大合照。

據了解，今天不到30位各省台商代表，特地到上海與馬前總統會合。進入發言環節，各地台商會長發表自己對大陸發展想法和建言，馬前總統非常仔細聆聽，遇到重點特別筆記，紀錄台商的建議。

▲▼ 馬英九、上海、和平飯店 。（圖／與會台商提供）

▲ 台商都樂於見到馬前總統訪陸，為兩岸再次帶來「破冰」的歷史意義。（圖／與會台商提供）

全國台企聯常務副會長吳家瑩也在座談會上表示，這幾天看到媒體報導，馬英九總統此行所到之處廣受關注、掀起風潮，由此可見，兩岸關係回暖是兩岸民眾所喜聞樂見的。

他說，馬英九這次來大陸祭祖，率同台灣青年學子與大陸學生交流，在目前兩岸關係緊張氛圍下，無疑具有「破冰」的歷史意義。

吳家瑩說，「疫情這三年，兩岸關係持續冰封，正是民進黨不承認『九二共識』。」身為在大陸發展二十多年的台商，真切感悟「九二共識」是兩岸關係的定海神針，是兩岸良性互動、相向而行的「通關密語」。

他強調，「正是有『九二共識」，我們台商才有真正的一個『家」。』尤其近年來，「31條措施」等惠及台胞台企政策舉措的出台，兩岸融合發展不斷加速，正是台商發展的好機遇。「和平、要發展，要交流、要合作，這是兩岸同胞的共同心聲。」

據了解，這次馬總統訪陸之行給予台商很大鼓勵，希望此行能改善兩岸緊繃氛圍，讓台商發展更安心、有信心。許多台商也希望爭取兩岸直航全面恢復，有助於雙邊交流發展。

▼ 全國台企聯會長李政宏、全國台台企聯常務副會長吳家瑩。（圖／與會台商提供）

▲▼ 馬英九、上海、和平飯店 。（圖／與會台商提供）

▼ 各地台商大合照。（圖／與會台商提供）

▲▼ 馬英九、上海、和平飯店 。（圖／與會台商提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒告「繼光香香雞」贏了
王淨原來超有料！「解放比基尼」辣照曝光　曹佑寧7符號警告
靜宜女大生出國前辦新門號　舊手機送前任！母狂call找嘸人
女大生失聯9天　靜宜大學回應了
小心！妹子點1網址「500萬飛了」　超扯過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

馬英九與台商擊掌！　上海和平飯店閉門座談會：盼兩岸「破冰」！

LIVE／直擊中共台海巡航現場！　前後架2部攝影機全程直播

陸官媒嗆「蔡麥會」：接下來一定會品嘗到這種「突破」帶來的苦果

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友　見真面目嚇傻「全都是P的」

馬英九憶母在重慶曾說偉大的話　網友關心：右下嘴角吃太辣？

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

馬英九與台商擊掌！　上海和平飯店閉門座談會：盼兩岸「破冰」！

LIVE／直擊中共台海巡航現場！　前後架2部攝影機全程直播

陸官媒嗆「蔡麥會」：接下來一定會品嘗到這種「突破」帶來的苦果

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友　見真面目嚇傻「全都是P的」

馬英九憶母在重慶曾說偉大的話　網友關心：右下嘴角吃太辣？

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

不爽被抓傷！　暴怒男3度徒手摔牆砸死寵物貓...下場慘了

歷史性蔡麥會後　美眾院外委會主席今訪台畫面曝

大陸出口「活泥鰍」驗出動物禁藥　2200公斤退運銷毀

成龍「舉例易烊千璽」挨轟！　嘆投資人只看流量：動作演員沒機會

羅智強曝馬英九訪陸最大成就　關鍵在「這4字」

製造業太慘！逾8000人放無薪假　創近2年半新高

台積電下跌3元至530　台股跌57點收在15810

最佳第六人之爭不讓了　公鹿波提斯、尼克奎克利競爭白熱化

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

大陸熱門新聞

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！兇手是親戚兒

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

快訊／中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告

LIVE／直擊中共台海巡航現場！

前夫想嫖遭詐287萬！她暖出手救援

像在走鋼絲！桃園男紮根陸縣城賣房子

女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設戀愛陷阱

員工群組嗆爆主管！同事全響應：+1一起走

馬英九見上海書記：ECFA就是「欸擱發」

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師：有啥快感

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　馬英九感動

蔡英文訪美　陸外交部：強烈譴責美方

更多熱門

相關新聞

受馬英九大陸行感動！　應曉薇攜陸配辦「水餃宴」：祝兩岸永遠和平

受馬英九大陸行感動！　應曉薇攜陸配辦「水餃宴」：祝兩岸永遠和平

前總統馬英九的大陸行備受關注，北市議員應曉薇6日與中華婦女聯合會聯合舉辦水餃宴，大陸配偶們希望藉由水餃團圓平安的意義，來表達兩岸和平的主要訴求。應曉薇表示，馬英九的祭祖之旅，讓大陸配偶們好感動，她也轉達她們的心聲，「真心祝願兩岸永遠和平」。

「雙英出訪」破綠營救命符？　她曝差異：馬英九替藍營加金鐘罩

「雙英出訪」破綠營救命符？　她曝差異：馬英九替藍營加金鐘罩

網友關心馬英九：右下嘴角吃太辣？

網友關心馬英九：右下嘴角吃太辣？

馬英九復旦座談秀詩詞 校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

馬英九復旦座談秀詩詞 校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

法國會議員籲馬克宏表達挺台　外交部肯定

法國會議員籲馬克宏表達挺台　外交部肯定

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸上海和平飯店

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面