受馬英九大陸行感動！　應曉薇攜陸配辦「水餃宴」：祝兩岸永遠和平

▲台北市議員應曉薇出席台灣35萬大陸配偶感謝前馬英九總統大陸行記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九的大陸行備受關注，北市議員應曉薇6日與中華婦女聯合會聯合於舉辦水餃宴，大陸配偶們希望藉由水餃團圓平安的意義，來表達兩岸和平的主要訴求。應曉薇表示，馬英九的祭祖之旅，讓大陸配偶們好感動，她也轉達她們的心聲，「真心祝願兩岸永遠和平」。

中華婦女聯合會理事長沈斌念了一封給馬英九的公開信，她提到，民國80年她揮別了生長22年的湖南省衡陽市，千里迢迢來到台灣，成為台灣人的媳婦，在苦等10年後，也終於拿到了中華民國身分證，成為正式真正的台灣人，終於生活在從小嚮往的自由民主台灣。

沈斌指出，二十年、三十年過去了，她融入這個社會，就像台灣人一樣。近幾年，看著台灣經濟停滯不前，統獨紛爭言論都讓俗稱「大陸新娘」的她們曾被貼標籤，但因爲她們愛台灣，愛台灣家人，在她們奮發圖強後，今日台灣到處都看得到她們努力的影子。

沈斌說，看著今天馬英九的祭祖之旅，家鄉人爭相蜂擁歡迎他，她們好感動，雖然不懂政治，只是一般小老百姓，但是她們懂「安定很重要」，馬前總統返鄉的心情就是他們的心情。

最後她感謝台灣民眾對她們的包容，更要感謝台灣家人及家鄉家人給她們祝福與愛，雖是台灣較無聲的公民，但也一樣真心祝願兩岸永遠和平，共享安康。