馬英九聽「老爵士樂團」　國父喊出「革命尚未成功」就在和平飯店

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九12天訪陸行程，今天（6日）在上海出了一天行程超滿擋，中午在歷史悠久和平飯店跟台商座談會聚餐後，上海官方特地安排人氣爆棚的明星樂團「老年爵士樂隊」，一連演奏夜來香與望春風，馬英九聽的津津有味。據了解，和平飯店歷史悠久九代很多中外名人，當年，國父孫中山喊出「革命尚未成功，同志仍需努力！」就是在上海和平飯店。

前總統馬英九第十一天訪陸行，今上午9點率領「大九學堂」學生前往復旦大學進行交流，中午趕往上海和平飯店與各地台商會長座談會，結束後難得悠閒一下，體驗和平飯店最出名老年爵士樂團演出。

▲馬英九在和平飯店聽爵士樂。（圖／廖元豪提供）

「老年爵士樂團」都是晚上演出，和平飯店配合馬英九行程安排，破例請樂團成員在中午表演，非常難得，而且採取包場，畫面顯示馬英九在舞台正前方，周邊沒有任何其他聽眾。

馬英九右手邊是大陸國台辦副主任陳元豐，左手邊是馬英九基金會執行長蕭旭岑，前陣子剛剛訪台的上海市台辦副主任李驍東也陪同，大家一邊聽音樂，一邊輕鬆聊天，氣氛很溫馨。

「老年爵士樂團」一連演奏台灣耳熟能詳音樂《夜來香》和《望春風》，馬英九聽得很專心，偶時和旁邊陳元豐說話，心情看得出來非常高興。音樂會結束後，他特地與團員們合照留念，誇讚這群「老樂手」表演十分精彩！

▲和平飯店知名「老爵士樂團」。（圖／廖元豪提供）

「老爵士樂團」成立於1980年，由一群超過75歲的爵士樂手組成，是世界上最老的爵士樂隊，常駐於和平飯店的老爵士酒吧，目前則由6位平均年齡80歲的老樂手演出，每晚想要聽演奏都是得預約排隊，人氣非常火爆。

上海和平飯店老年爵士樂隊是大陸知名爵士樂隊之一，亦是全國唯一一支老年爵士樂隊。樂隊特別擅長演奏歐美30、40年代的流行爵士名曲和中外懷舊金曲，擁有500多首保留曲目以供雅俗共賞。樂隊曾二十七次外訪演出，曾接待的貴賓多不勝數，當中包括美國前總統卡特及列根、挪威國王哈拉爾五世等。

▲上海和平飯店 。（圖／記者任以芳攝）

上海和平飯店曾被評選為「世界最著名飯店」不但建築本身很有特色，更具有歷史意義，見證十里洋場繁華興衰到如今又轉為興盛。

於1956年開始經營的和平飯店，位於上海南京東路與中山東路口，由南樓與北樓兩棟建築所構成。1926年開始興建的北樓，是由英國商人維克多‧沙遜爵士所建（Victor Sassoon），命名為沙遜大樓或遠東第一樓。

和平飯店先於1956年接替華懋飯店，在沙遜大樓內開幕營業，「和平」為了紀念第一屆國際和平大會而命名，在1965年和平飯店合併南樓，共同以「和平飯店」之名營業至今。

和平飯店當年接待許多中外名人，當年國父喊出「革命尚未成功，同志仍需努力！」就是在上海和平飯店（當年叫匯中飯店），這棟洋式也見證已故總統蔣中正和夫人蔣宋美齡的訂婚宴。

來過和平飯店中外名人幾乎數不清，早年有孫中山、宋美齡、馬歇爾將軍、卓別林、蕭伯納等人，或是現在的布希、柯林頓或是姚明，和平飯店的座上嘉賓。

和平飯店見證兩岸許多歷史一刻，像是1998年「辜汪會談」，已故海基會董事辜振甫，與大陸海協會長汪道涵會見就在和平飯店8樓的和平廳。2014年時任陸委會主委王郁琦與大陸國台辦主任張志軍，延續1998年「辜汪會」，在上海和平飯店舉行第二次會晤。

馬英九這次選在和平飯店與台商會見座談也很有意義，希望兩岸和平交流，尤其經貿往來能繼續順利，也是他此行最大心願，「和平也是呼籲他此行訪陸最重要核心價值。