出手協調「費芯大戰」？蔣萬安：義不容辭　盼初選機制能夠公平

▲蔣萬安出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市立委第七選區（南松山、信義區）黨內初選，因市議員徐巧芯跟立委費鴻泰的「費芯大戰」愈演愈烈，台北市長蔣萬安甚至為此致電給市黨部主委黃呂錦茹。面對「費芯大戰」，蔣萬安4日表示，希望國民黨能夠團結，只要是他能協助的地方，自己一定義不容辭。

蔣萬安4日出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動，會後接受媒體訪問。針對有無和費鴻泰、徐巧芯2人聯絡？蔣萬安表示，兩人都是非常優秀的同事，大家共同目標是2024一定要勝選，希望國民黨能團結，也相信黨內會團結，「只要是我能夠努力跟協助地方，我一定義不容辭。」

蔣萬安強調，現在最重要的是希望初選機制能公平穩定，以及接下來初選後怎麼團結一致，在艱困選區要能推出好的人選。只見蔣萬安未回應到問題，媒體二度追問有無和2人直接聊過？蔣萬安說，「現在還沒有。」

至於若兩人殺得太誇張到何種程度，會再出手協調？蔣萬安回應，自己跟黃呂錦茹一直有保持非常暢通聯繫，隨時會了解初選進行進度跟狀況，黃呂錦茹也會隨時向他說明，「只要能促動黨的團結，有需要我努力跟協助地方，我一定是願用盡全力幫忙。」

關於徐巧芯已有檢舉費鴻泰，此事是否適合由考紀會處理？蔣萬安僅說，黃呂錦茹日前有和他聯繫，「我們完全尊重黨的機制」。

另外，關於徐巧芯稱「青年從政建議別來國民黨」，除非爸媽是特別的人？蔣萬安未正面回應，僅說初選階段當然會彼此競爭，最重要的是過程中讓民眾了解大家對地方的付出，以及未來希望能幫助市民解決什麼樣問題，透過這樣正向方式，確定整個初選機制非常公平平順。