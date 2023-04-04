黑眼圈越來越深！蔣萬安凌晨3點爬起床顧三寶　「他半夜精神特別好⋯」

▲蔣萬安出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安帶頭拚生育率，妻子石舫亘於大年初六（1月27日）誕下三寶蔣得希，家中成員再添一名小壯丁。今（4）日為兒童節，身為「三寶爸」的蔣萬安自曝凌晨3點才為了蔣得希爬起床，所以可以體驗爸爸媽媽辛苦，「三寶半夜精神都特別好，白天都睡得很安穩⋯」

蔣萬安4日出席如果兒童劇團歡慶兒童節活動，致詞時提及自己現在身為「三寶爸」，目前有大兒子蔣得立、二兒子蔣得宇、小兒子蔣得希，「我昨天半夜3點才爬起來，沒看到我的黑眼圈⋯」蔣得希現在才2個月大，自己可以體驗爸爸媽媽的辛苦，週末假期都在思考要帶孩子到哪玩，除了現在到的兒童新樂園之外，也要持續打造更多親子友善環境。

會後，被問到今天兒童節如何與三寶度過？蔣萬安說，其實自己每天都在陪三寶，平常半夜也會起來，「三寶尤其是在半夜精神特別好，白天都睡得很安穩，我們會慢慢調整他的時間⋯」妻子石舫亘比較辛苦，而今天兒童節主角為兒童，北市不只是對孩子的照顧教育，也希望營造更多親子友善環境，讓父母無後顧之憂在職場上打拼，週末假日帶孩子走走。

▼蔣萬安日前與妻子石舫亘、二寶蔣得宇、三寶蔣得希到籃球場，替大兒子蔣得立的比賽加油。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）