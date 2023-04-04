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補習班招生電話很擾民　北市教育局提供「檢舉4步驟」

▲台北市教育局提供補習班招生電話檢舉方法。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市教育局提供補習班招生電話檢舉方法。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值補習班升學招生旺季，有不少民眾向台北市政府反映，近期頻繁接到補習班的行銷電話，質疑家長及學生個資是否遭學校人員流出。針對補習班擾人的招生電話，北市教育局提供處理4步驟，首先記錄通話內容或錄音、其次詢問補習班名、地址與對方資訊等，然後要求對方停止使用個資，最後透過1999陳情。

北市教育局表示，民眾若接到補習班的招生電話，可紀錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，並透過1999或單一陳情系統陳情，若經查業者違反個資法，將從重裁處罰鍰，並處以停止招生處分。

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教育局也提醒學生，不要隨意將班級通訊錄、畢業聯絡資料提供給他人，也不要在補習班試聽時任意留下自己或同學的個人資料或聯絡方式，避免觸法。

教育局指出，每年皆會針對校內人員宣導個人資料處理注意事項，並會定期稽核校內個人資料處理相關作業，以維護家長及學生權益，適逢大型考試及畢業季即將來臨，教育局重申補教業者應自律嚴守個人資料保護法相關規定，避免誤觸法網，經查核發現違法情事將嚴懲。

教育局呼籲，補教業者切勿取得來歷不明的個資推銷招攬，補教業者未能說明個資取得來源，亦無法舉證取得個資過程已獲當事人同意，即屬違反個資法情事，教育局將依法開罰，111年依據個資法裁罰補習班的案件共計9件，110年共有10件，兩年度的罰鍰總額近100萬元。

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台北市教育局補習班招生電話

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