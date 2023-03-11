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中華隊勝義補習班發「百杯珍奶」　球迷老闆加碼：贏荷請百份大薯

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

世界棒球經典賽在台中開打，點燃全台球迷的興奮熱血！10日晚間中華隊以11：7逆轉勝義大利，讓全台許多歡慶勝利「祭品文」紛紛兌現，位在彰化的高強教育事業集團和美旗艦校，11日在臉書喊出開送「珍珠奶茶100杯」，雖然上午PO出文章，下午2點半就開始領取，仍吸引了長長排隊人龍，在10分鐘內就秒殺百杯，讓超級球迷老闆決定加碼！

▲▼棒球經典賽中華隊獲勝，彰化補習班兌現祭品文發放100杯珍奶。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲歡慶中華隊取得勝利，彰化補習班兌現祭品文發放100杯珍奶。（圖／彰化縣議員賴清美提供，下同）

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高強補習班的老闆開心地說，自己從小就是棒球迷，看了棒球20幾年，雖然經典賽第一場輸給巴拿馬，讓全國上下都有點氣餒，但是他不灰心，發出祭品文為中華隊集氣，第二場就發揮了「打斷手骨顛倒勇」的堅強韌性，最終逆轉勝義大利。

▲▼棒球經典賽中華隊獲勝，彰化補習班兌現祭品文發放100杯珍奶。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲補習班前出現長長人龍排隊領珍奶。

許多居民與家長帶著孩子來領珍奶，很快出現了長長的排隊人龍，老闆掏腰包買了100杯珍奶，但發放的心情非常愉悅，不忘喊著「中華隊加油」，而一起分享這份喜悅的民眾也露出開心的笑容，百杯珍奶10分鐘內就被秒殺一空。

老闆更加碼喊話，只要今天晚上對上荷蘭之戰，中華隊繼續獲勝，要再發出「100份麥當勞大薯」，希望大家都能一起為中華隊吶喊加油！

▼高強補習班兌現賽前祭品文，11日下午發放100杯珍奶。（圖／翻攝臉書）

▲▼棒球經典賽中華隊獲勝，彰化補習班兌現祭品文發放100杯珍奶。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

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