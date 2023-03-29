穿短褲礙眼！建成國中認了主任用詞不當「基於善意提醒會曝光」

▲北市建成中被踢爆不當服儀管教。（圖／翻攝自Facebook／臺灣青年民主協會）

記者楊惠琪／台北報導

台北市建成國中遭踢爆，女學生在便服日自由穿搭，只是因爲穿著短褲、短裙，竟遭學務主任酸「不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」、「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼」。校長黃啟清今（29日）回應，坦承學務主任用詞不當，但出發點是善意的，是為了保護女學生隱私。

台灣青年協會在臉書揭露，今年3月中，該國中舉利用朝會時間把上衣或短褲、短裙穿比較短的女同學集合起來訓話，主任更到台上罵「不要在學校穿那麼裸露的衣服，像那種露肚裝，或下半身失蹤的短褲和短裙，不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」接著脫口說「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼，一定要我把話說這麼白嗎？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃啟清表示，這是學校每周一次的周會時間，讓學生可以申請穿便服到校的「榮譽便服日」，因為周會時必須席地而坐，當天有幾個女學生穿著比較短的短褲和短裙，同為女性的學務主任發現有女學生「走光」，才出於善意提醒，但可能用字譴詞不當，會再提醒主任多注意。

黃啟清強調，學校對於服儀管理非常寬鬆，除了制服、班服，還有「榮譽便服日」讓學生申請穿便服到校，這起事件純粹是學務主任基於母親的心情，提醒女學生注意自我保護，可能言詞沒有拿捏好才衍生誤會，強調出發點是善意的，絕對不會對學生過度管教。

台北市教育局副局長陳素慧表示，學務主任發言不恰當，雖是善意，但不符正向管教原則，未來會利用學務主任會議、研習活動等，提醒學務人員用正向管教、正向文字，不要讓學生有被侮辱或自尊受傷的情形。

►相關新聞

便服日穿短褲短裙 學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」